蜂巢半固態電池 第4季量產

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

大陸電池企業蜂巢能源董事長楊紅新透露，公司2025年第4季將在量產線試生產半固態電池，容量140Ah，大批量供貨將在2027年。上述半固態電池將供應給BMW MINI下一代車型。

綜合澎湃新聞、科創板日報報導，蜂巢能源電池生產分成半固態和全固態兩個階段：今年將量產第一代的半固態能量密度為300Wh／kg的軟包電池，成本非常低，第二代半固態能量密度將達到360Wh／kg、78Ah；全固態電池方面，蜂巢能源第一代產品的能量密度將達到400Wh／kg，容量為68Ah，主要應用場景在低空飛行和汽車領域。

固態電池具有能量密度高、安全性佳，能徹底解決液態電池熱失控風險，穿刺、針刺測試不起火不爆炸，且循環壽命延長，因此獲得業界青睞。此外，大陸工信部明確2026年實施動力電池「不起火、不爆炸」強制標準，液態電解液技術路線面臨淘汰，固態電池成唯一合規選擇，倒逼企業加速固態電池發展。

在固態電池熱度下，7月以來A股多家上市公司披露了其在固態電池領域的最新進展或量產時間，孚能科技預計將於今年年底建成設計產能達0.2GWh的硫化物全固態電池中試線，並向戰略合作夥伴客戶交付60Ah的硫化物全固態電池；長安汽車預計2026年實現固態電池裝車驗證，2027年推進全固態電池逐步量產，能量密度達400Wh／kg。

能量 爆炸 失控

延伸閱讀

第三代Volvo XC90確認推出 插電式油電系統成為主要動力

北科大舉辦木工營 帶國小生打造蜂巢庇護獨居蜂

彰銀 主辦茂迪20億元聯貸

錸寶辦現增 每股32元

相關新聞

路透：北京擬用稀土換半導體設備

中國大陸與歐盟領導人峰會今日將於北京登場，此刻中歐經貿摩擦卻在加劇。大陸商務部長王文濤廿二日就歐盟對俄制裁涉及兩家陸資銀...

陸阻惡性競爭 「零元購」全面下架

大陸外送平台近日「零元購」大戰打得火熱，陷入內捲式競爭，繼大陸國家市場監督管理總局十八日集中約談阿里巴巴旗下餓了麼、美團...

DeepSeek下載量暴跌 亞馬遜關上海AI實驗室

大陸科技媒體快科技報導，DeepSeek（深度求索）光環褪色，吸引力大不如前，從它的下載量就能看出來。大陸專業移動網路商...

上海外送「零元購」下架

大陸外送平台近日「零元購」大戰打得火熱，陷入內捲式競爭，繼大陸國家市場監督管理總局集中約談阿里巴巴旗下餓了麼、美團、京東...

中歐峰會登場 陸傳用稀土換ASML設備

中國大陸與歐盟領導人峰會今（24）日將於北京登場，路透指出，歐方計畫在中歐峰會期間，就稀土與烏克蘭戰爭這兩大議題向大陸領...

京東方將供應蘋果OLED螢幕

隨著蘋果iPhone 17系列即將發表，以及美國關稅的影響，將使得iPhone 17系列綜合成本上漲，這也促使蘋果有必要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。