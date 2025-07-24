DeepSeek光環褪色 下載量跌逾72%

經濟日報／ 記者賴錦宏林宸誼／綜合報導
DeepSeek。 路透
DeepSeek。 路透

大陸科技媒體快科技報導，DeepSeek（深度求索）光環褪色，吸引力大不如前，從它的下載量就能看出來。

大陸專業移動網路商業平台QuestMobile發布「2025年第2季AI應用價值榜」顯示，DeepSeek在大陸的月均下載量從第1季驚人的8,111.3萬，驟降至2,258.9萬，降幅達72.2%。

報導指，DeepSeek下載量降幅之大，顯示其市場熱度衰退‌。而字節跳動旗下的豆包在下載量方面成為領跑者。

報導引述專家分析，首先，高性價比的標籤正被市場一點點撕下，進一步加劇了流量的流失。阿里、字節、百度等大廠紛紛推出API（應用程式介面）價格更低的同類模型。其次，被其他應用程式接入後，用戶被分流。第三，屬於通用型智慧問答產品，在辦公室、學習、娛樂等垂直場景對使用者的深度綁定不足，也導致其使用者吸引力降低。四是曾被寄予厚望的DeepSeek-R2模型原計畫5月初發布，但直至7月中旬仍未見蹤影，引發市場對其技術迭代能力的質疑。

業界對DeepSeek官方態度與產業觀點也有批評。360董事長周鴻禕指出，DeepSeek未將重心放在C端（客戶端）應用，而是專注AGI（通用人工智慧）技術突破，對流量波動並不在意‌。

但無論如何，DeepSeek的斷崖式下滑是市場競爭加劇、場景深耕不足與技術迭代滯後的綜合結果。當前AI應用賽道，已從通用工具競爭轉向垂直場景滲透，未若及時適應變化的廠家將面臨嚴峻挑戰。

另外，英國金融時報報導，由於美國加大力道審查所有與中國有關的AI業務，IBM和微軟（Microsoft）等美國科技大廠已紛紛縮減在中國的研發業務。

下載 DeepSeek 應用程式

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