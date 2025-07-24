京東方將供應蘋果OLED螢幕

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

隨著蘋果iPhone 17系列即將發表，以及美國關稅的影響，將使得iPhone 17系列綜合成本上漲，這也促使蘋果有必要同時選擇三星、LG和京東方等多個OLED供應商。

數據顯示，三星和LG於2025年將向蘋果供應約1.13億片OLED螢幕，而京東方的供應量約4,500萬片，將打破南韓廠商壟斷供應蘋果OLED螢幕的局面。

韓媒DealSite報導，儘管京東方目前有每年量產1億片iPhone OLED顯示螢幕的能力，但最新研究顯示，在26條生產線中，目前只有11條為蘋果製造所需的OLED面板，這可能與蘋果嚴格的品質要求有關，而每條生產線的月產量為35萬片，所以預計京東方2025年將可向蘋果供應4,500萬片LTPO OLED螢幕。

相比之下，三星預計將向蘋果供應7,000萬片OLED螢幕，而LG的任務則是供應4,300萬片OLED螢幕。

美國 南韓

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