上海外送「零元購」下架

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導
大陸外送平台近日「零元購」大戰打得火熱，陷入內捲式競爭。圖為北京街頭的美團送餐員。（美聯社）
大陸外送平台近日「零元購」大戰打得火熱，陷入內捲式競爭。圖為北京街頭的美團送餐員。（美聯社）

大陸外送平台近日「零元購」大戰打得火熱，陷入內捲式競爭，繼大陸國家市場監督管理總局集中約談阿里巴巴旗下餓了麼、美團、京東等業者後，包含上海市在內的多地市場監管部門也同步約談了相關業者，要求做到全面下架「零元購」類促銷活動。

7月上旬的兩個周末，美團、餓了麼（淘寶閃購）、京東三大外送平台瘋狂大撒大額滿減券，甚至包含「零元喝奶茶」等優惠，投入補貼規模上看人民幣數百億元。分析認為，補貼只是表象，業者是為了競爭即時零售的大餅。然而，「三國殺」局面引來大陸國家市監總局18日在第三周「超級星期六」來臨前出手叫停，約談上述三家外送平台業者，隨後上周末補貼力度明顯收斂。

北京出手後，人民財訊報導，作為政策落地的具體響應，上海市市場監督管理局已在18日同步約談餓了麼、美團、京東等業者，目前相關平台已執行三項整改：一是全面下架「零元購」類促銷；二是大幅收縮「免單」行銷範圍；三是成立專項工作小組加強活動監控、價格管控及騎手權益保障，並強化社會監督與資訊透明度建構。

北京 上海 外送平台

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