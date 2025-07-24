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陸民航運輸規模 再創新高
根據中國大陸民航局消息，今年上半年，大陸民航全行業完成運輸總周轉量783.5億噸公里、旅客運輸量3.7億人次、貨郵運輸量478.4萬噸，同比分別增長11.4%、6%、14.6%，運輸規模再創新高。
新華社報導，當日，中國大陸民航局舉行全國民航年中工作電視電話會議。會上，大陸民航局局長宋志勇表示，上半年在飛行量同比增長5.6%的情況下，運輸航空嚴重徵候和一般徵候萬時率同比分別下降68.4%、21.2%，安全態勢總體平穩。
宋志勇說，上半年國際客運航線淨增123條，國際旅客運輸量同比增長28.5%；國內、國際貨郵運輸量同比分別增長8.9%、23.4%，新增國際貨運通航點16個。
上半年，飛機日利用率9小時，同比提高0.2小時，正班客座率84.2%、載運率72.6%，同比分別提高1.9、1.6個百分點；大陸全國航班正常率91.7%，千萬級機場近機位靠橋率85.5%，同比分別提高5.3、1.7個百分點，運行效率持續提升。
上半年，傳統通用航空完成飛行57萬小時，實名登記無人機總數突破272.6萬架，累計飛行2447萬小時，同比增長149%。「通用航空和低空經濟安全有序發展。」宋志勇說。
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