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深圳進出口 居陸城市首位
深圳海關22日發布的統計數據顯示，2025年上半年，深圳市進出口2.17兆元（人民幣，下同），占同期大陸全國進出口總值的9.9%。其中，出口1.31兆元；進口8588.6億元，同比（下同）增長9.5%。進出口、出口規模居大陸城市首位，進口規模創歷史同期新高。
中新社報導，上半年，深圳市以一般貿易方式進出口1.19億元，占同期深圳市進出口總值的（下同）54.8%。同期，保稅物流進出口5854.4億元，增長15.1%，占27%；加工貿易進出口3815.4億元，與去年同期基本持平，占17.6%。
上半年，深圳市民營企業進出口1.51兆元，占69.8%。同期，外商投資企業進出口5630.6億元，增長9%，占26%；國有企業進出口891.4億元。
東協、香港、台灣是深圳市前三大貿易夥伴。其中，對東協進出口3582.7億元；對香港、台灣分別進出口3400.4億元、2521.1億元，分別增長7.2%、33%。同期，對歐盟、美國、印度和英國分別進出口2182.9億、2057.7億、417.6億、335.2億元。同期，對共建一帶一路國家進出口7816.2億元。
上半年，深圳市出口機電產品9802.9億元，增長3.5%，占同期深圳市出口總值的74.9%；進口機電產品7090.8億元，增長17.1%，占同期深圳市進口總值的82.6%。
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