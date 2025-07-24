人民幣資產強勢 外資持續加碼

大陸國家外匯管理局22日在國新辦記者會公布，目前，外資持有境內人民幣債券的存量超過6000億美元，處於歷史較高水準。今年上半年，外資淨增持大陸境內股票和基金101億美元，特別是5月、6月，淨增持規模增加至188億美元。

新華社報導，一系列數據表明，今年以來，外資配置人民幣資產總體較為穩定。外資投資人民幣債券規模上升，近期外資投資大陸境內股票總體向好，透露出全球資本配置人民幣資產的意願在增強。

「未來，外資配置人民幣資產仍具有較穩定和可持續增長空間。」大陸國家外匯局國際收支司司長賈寧說，目前境外投資者持有大陸境內債券、股票的市值占比約為3%至4%，受多重積極因素支撐，預計外資仍會逐步增配人民幣資產。

人民幣資產緣何受到國際投資者青睞？一是經濟基本面穩健，為外資投資中國創造了穩定的宏觀環境。今年上半年大陸國內生產總值（GDP）同比增長5.3%，經濟結構更加優化，二季度內需對大陸經濟增長的貢獻度為77%，環比提高17個百分點。

二是金融市場高質量發展為外資投資中國創造良好的政策環境。大陸堅持高水準對外開放，不斷完善金融市場互聯互通機制。如今大陸已建成比較齊全和有深度的金融市場體系，債券、股票市場的市值均位居全球第二，金融產品豐富、流動性強，為外資配置人民幣資產提供了多樣化選擇。三是全球資產多元化配置需求為外資投資中國創造了良好發展機遇。

「人民幣幣值穩定，人民幣資產在全球範圍內具有獨立的收益表現，成為全球投資者分散風險的重要資產和增厚收益的重要配置標的。」賈寧表示，近期國際貨幣金融機構官方論壇對全球75家央行調研結果顯示，30%的央行表示將增配人民幣資產。

「境外機構各類來華投資形成了我國的對外負債，境內各類主體對外投資又形成了我國的對外資產。」賈寧說，外資來華投資總體保持淨流入的同時，境內主體對外投資也在持續增加。

截至2025年3月末，大陸對外負債7.1兆美元，對外資產10.7兆美元，淨資產3.6兆美元。這是大陸利用外資和吸引境外持有人民幣資產的成效，也是大陸積極參與國際經濟大循環發展成果的反映。