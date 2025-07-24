交付高峰已過 陸房企保交付壓力減輕

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
陸機構中指研究院調查指出，大陸房企交付高峰已過，「保交付」壓力持續減輕。圖為福州市高新區一處建案。（中新社）
陸機構中指研究院調查指出，大陸房企交付高峰已過，「保交付」壓力持續減輕。圖為福州市高新區一處建案。（中新社）

大陸房地產市場研究機構中指研究院近日發布「2025上半年中國房地產企業交付規模排行榜」顯示，2025年上半年，大陸55家房地產企業累計交付規模超50萬套，較去年同期明顯下降，顯示交付高峰已過，「保交付」壓力持續減輕，企業或將重啟經營活動。

數據顯示，有16家企業交付套數超過萬套，且交付量排名前五的房企合計交付約23萬套，占比較大。其中，保利發展控股集團以交付6.5萬套名列榜首；萬科企業股份有限公司以交付4.5萬套名列第二；中海企業發展集團則以交付4.21萬套名列第三。

據證券時報，不少大陸房企近年來將保交付作為經營首要任務，持續完成交付工作，並在今年陸續進入收尾階段。像是融創中國在2022年至2024年累計交付超過66.8萬套。據了解，該公司今年將衝刺全年超過5萬套交付，預計在年底基本完成全部保交付工作。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，隨著目前銷售高峰期的項目陸續交付，保交付進入新階段。一方面，交付工作仍是房企履行主體責任的核心內容；另一方面，交付高峰已過，壓力持續減輕，謀求發展將是企業經營新重心。

不過該機構也指出，目前居民收入、房價預期以及市場優質供給仍偏弱，同時重點城市中二手房對新房替代效應仍明顯，預計下半年新房市場仍將波動調整。

規模 房地產

延伸閱讀

鬆口氣！陸房屋交付高峰已過 房企保交付壓力緩減

「再不改就沒救了！」 網痛批台灣最該改革的6大問題

00878也放棄台泥（1101）...抗跌神話破滅？專家：中國市場衰退恐再惡化

愛妻二度換腎！韓媒曝李壽根「出售30億大樓」 為籌醫療費？

相關新聞

與美第3輪經貿談判將啟 陸由「習近平親信」代表

大陸商務部新聞發言人23日表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於7月27日至30日赴瑞典與美方...

打破南韓壟斷！京東方傳將供應蘋果4,500萬塊OLED螢幕

隨著蘋果iPhone 17系列即將發表，以及美國關稅的影響，將使得iPhone 17系列綜合成本上漲，這也促使蘋果有必要...

深化全球化戰略布局 中微半導擬赴港上市

中微半導22日晚間公告，為深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，多元化公司融資管道，進一步提升公司核心競爭力，...

全球首架「三證齊全」噸級以上eVTOL交付 率先在廣東商業化應用

大陸發展「低空經濟」，今年從概念驗證轉向商業落地探索階段。其中，載貨業務將率先落地。峰飛航空向合利智慧交付全球首架「三證...

北京賽事經濟火爆 帶動多元消費

62291名觀眾！上周末中超聯賽第17輪，北京工人體育場迎來北京國安與上海申花的榜首之爭，「新工體」的沸騰人潮一舉刷新本...

交付高峰已過 陸房企保交付壓力減輕

大陸房地產市場研究機構中指研究院近日發布「2025上半年中國房地產企業交付規模排行榜」顯示，2025年上半年，大陸55家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。