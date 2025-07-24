北京賽事經濟火爆 帶動多元消費

62291名觀眾！上周末中超聯賽第17輪，北京工人體育場迎來北京國安與上海申花的榜首之爭，「新工體」的沸騰人潮一舉刷新本賽季中超聯賽單場上座紀錄。觀賽熱潮背後，是北京賽事經濟的持續升溫。

新華社報導，這場「京滬大戰」在購票平台開票不到兩分鐘，所有價位的球票均被「秒殺」。北京國安球迷組織為比賽自發準備了全場TIFO（可覆蓋看台的大型橫幅或拼圖），用「八臂哪吒」、德勝門圖樣和「北京城」字樣組成的圖案為球隊加油助威。

雖然北京國安最終以1:3不敵上海申花，讓出榜首位置，但雙方的精采較量以及球迷的熱情令人印象深刻。北京國安俱樂部總經理李明說：「北京這座城市擁有獨特的球迷文化。球迷毫無保留地支持球隊，這份熱忱讓人享受其中，球迷文化是球隊發展的底氣。」

北京國安每個主場比賽日前後，都有大量球迷來到與「新工體」僅一街之隔的北京國安官方授權商品專營店選購商品，球衣、帽子、圍巾、鑰匙扣、吉祥物毛絨玩具等廣受歡迎。該專營店負責人表示，官方授權商品不僅進一步豐富了球迷文化，更成為連接俱樂部與球迷的情感紐帶，商品種類甚至可與歐洲五大聯賽相媲美。

比賽日當天，火爆的球市不僅帶來可觀的門票收入，也帶動周邊餐飲、住宿和商品銷售，「比賽日經濟」效應充分釋放。北京國安足球俱樂部董事長周金輝說：「球迷用實際行動詮釋對俱樂部的真愛，將力量傳遞給球員，提升球隊戰鬥力，與球隊並肩戰鬥。」

2023年，經過改造復建後的「新工體」正式亮相，不久後便迎來了阿根廷男足國家隊與澳洲男足國家隊的國際足球邀請賽，阿根廷球星梅西開場不到兩分鐘的進球讓球迷津津樂道。2024賽季中超聯賽有15場比賽在「新工體」上演，場均觀賽人數超過4.64萬人，該數據在中超聯賽全部16個主場中排名第一。

如今，「新工體」這一體育IP正在拓展領域、走向四季。去年11月，王者榮耀KPL年度總決賽冠軍爭奪戰在北京工人體育場打響，這是「新工體」承接的首場頂級電競賽事。隨後的冰雪季，北京工人體育場打造首屆「燃DONG冰雪樂園」，總占地面積2萬餘平方米的冰雪樂園成為「雙奧之城」冰雪文旅新地標。

「新工體」引領的運動熱潮也是北京體育事業發展的生動縮影。2024-2025賽季中國男子籃球職業聯賽，北京隊時隔十年重返總決賽舞台，整個賽季共有近30萬球迷在北京隊主場觀看比賽。

今年6月初，2025世界女排聯賽（北京站）在國家體育館舉行，賽事總票房超過千萬元，單日入場人數最高達1.6萬人，徽章、冰箱貼、棒球帽、背包掛飾等約20款特許商品總銷售額達100萬元人民幣。