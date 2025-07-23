固態電池大戰再升溫 陸企蜂巢能源稱半固態電池2027年大批量供貨

大陸電池企業蜂巢能源董事長楊紅新透露，公司2025年第4季將在量產線試生產半固態電池，容量140Ah，大批量供貨將在2027年。上述半固態電池將供應給BMW MINI下一代車型。

美國固態電池技術公司QuantumScape近期宣布成功將其Cobra隔膜工藝整合到標準電池生產線中，新工藝在生產速度和能效方面顯著提升。該訊息也在大陸市場延燒，市場再度關注陸企固態電池進度。

綜合澎湃新聞、科創板日報報導，蜂巢能源電池生產分成半固態和全固態兩個階段：今年將量產第一代的半固態能量密度為300Wh/kg的軟包電池，成本非常低，第二代半固態能量密度將達到360Wh/kg、78Ah；全固態電池方面，蜂巢能源第一代產品的能量密度將達到 400Wh/kg，容量為 68Ah，主要應用場景在低空飛行和汽車領域。

固態電池具有能量密度高、安全性佳，能徹底解決液態電池熱失控風險，穿刺、針刺測試不起火不爆炸，且循環壽命延長，因此獲得業界青睞。此外，大陸工信部明確2026年實施動力電池「不起火、不爆炸」強制標準，液態電解液技術路線面臨淘汰，固態電池成唯一合規選擇，倒逼企業加速固態電池發展。

在固態電池熱度下，7月以來A股多家上市公司披露了其在固態電池領域的最新進展或量產時間，孚能科技預計將於今年年底建成設計產能達0.2GWh的硫化物全固態電池中試線，並向戰略合作夥伴客戶交付60Ah的硫化物全固態電池；長安汽車預計2026年實現固態電池裝車驗證，2027年推進全固態電池逐步量產，能量密度達400Wh/kg。

中國科學院院士歐陽明高曾指出，固態電池的技術路線圖分為三個階段：基於硫化物電解質的第一代全固態電池預計將在2025年至2027年實現量產，能量密度達到400瓦時/公斤；第二代產品將在2027年至2030年間量產，能量密度提升至500瓦時/公斤；第三代產品則計劃於2030年至2035年推出，目標能量密度突破600瓦時/公斤。

目前不少大陸企業公布固態電池的量產時間表，大多數集中在2026年至2030年這一時間段內。比亞迪鋰電池有限公司CTO孫華軍年初透露，2024年比亞迪已經下線60Ah全固態電池；將在2027年左右啟動全固態電池批量示範裝車應用，2030年後實現大規模上車。