繼IBM、微軟後 亞馬遜雲科技上海AI研究院解散

繼IBM、微軟後，AWS亞馬遜雲科技上海 AI 研究院也將解散。亞馬遜雲科技23日回應稱：「經過對公司組織、發展重點及未來戰略方向的深入評估，我們決定對亞馬遜雲科技部分團隊進行人員精簡。」

亞馬遜雲科技表示，「做出這些決定是非常艱難的，我們將全力支持員工順利過渡，我們做出這些必要的決定，是為了持續投資、優化資源，為客戶帶來更多的創新」。

芯智訊報導，AWS 亞馬遜雲科技上海 AI 研究院，成立於2018 年秋季，隸屬於亞馬遜網路服務機器學習部門（Amazon Web Services Machine Learning）。上海紐約大學電腦教授張崢是該研究院的首任院長。

該研究院的研究成果包括一些重要開源項目，包括廣受歡迎的 Deep Graph Library/DGL 框架）、圖神經網路（GNN）領域及其應用的基礎研究等。

不久前，亞馬遜官方也曾宣布，利潤引擎AWS已完成新一輪裁員，波及培訓與認證、全球專家組織（Worldwide Specialist Organization）及一線支持團隊等多個部門，預計至少影響數百人。

亞馬遜公司發言人 Brad Glasser 稱，此次裁員是「全面審視組織優先順序後的艱難商業決定」，並非主要因AI投入所致，而是繼續推進自2022年以來已裁撤逾2.7萬人的成本精簡計畫。

儘管AWS仍是亞馬遜最賺錢的事業部，但2025財年首季收入293億美元、營業利潤115億美元，增速已連三季放緩，處於一年多來最低水準。在更早一些的上月，亞馬遜CEO Andy Jassy 在內部論壇預測，生成式AI帶來的效率提升，將在未來幾年進一步縮減公司總人力。

亞馬遜雲科技上海 AI 研究院的解散，是近年來美國科技巨頭將研發中心撤離大陸的最新一次行動。今年 3 月，IBM中國研發部門正式停運，涉及1800人；5 月微軟傳出消息關閉上海 AI 實驗室，此前大量大陸員工已調至美國、澳洲、愛爾蘭等地。