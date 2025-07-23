三菱汽車終止在陸生產發動機 全面退出當地市場

日本三菱汽車公告，由於市場快速轉移到電動車（EV）導致需求不足，將終止與大陸合資發動機製造企業「瀋陽航太三菱汽車發動機製造有限公司」（簡稱「SAME」）的發動機業務營運，並終止合資合作關係，此舉代表三菱汽車徹底退出大陸市場。

經濟通通訊社報導，上述合資公司已於7月2日更名為瀋陽國擎動力科技有限公司，同時三菱自動車工業株式會社等多個公司退出股東之列，新增北京賽苜科技有限公司。

SAME成立於1997年8月，並於1998年開始生產發動機。該公司不僅向三菱品牌汽車製造商供應發動機，還為眾多大陸汽車製造商供應發動機，在大陸不斷擴張的汽車市場中發揮關鍵作用。然而，隨著大陸汽車行業的快速轉型，三菱汽車重新評估在華戰略，並決定終止在該合資企業的參與。

值得一提的是，在2023年10月24日，三菱汽車公司正式宣佈，將停止在大陸本地的汽車生產，並將廣汽三菱汽車股權出售給廣汽集團，全面退出大陸市場。

面對大陸汽車市場向電動汽車轉型，除了三菱汽車退出大陸外，本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissian）也在重新審視在華策略，並關閉了部分燃油車工廠和建廠。未來三菱汽車則計畫加強主要市場東南亞的生產。