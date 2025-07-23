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深化全球化戰略布局 中微半導擬赴港上市

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中微半導22日晚間公告，為深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象等，擬發行境外上市外資股（H股）股票，並申請在香港聯交所主板掛牌上市。圖為中微半導體位於江西南昌高新區的廠房。中新社
中微半導22日晚間公告，為深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象等，擬發行境外上市外資股（H股）股票，並申請在香港聯交所主板掛牌上市。圖為中微半導體位於江西南昌高新區的廠房。中新社

中微半導22日晚間公告，為深化公司全球化戰略布局，提升公司國際化品牌形象，多元化公司融資管道，進一步提升公司核心競爭力，公司擬發行境外上市外資股（H股）股票，並申請在香港聯交所主板掛牌上市。中微半導證券部工作人員23日回應稱，籌畫H股上市，既是外部形勢所迫，也是內部發展所需。

陸媒證券日報報導，努曼陀羅商業戰略諮詢創始人霍虹屹表示，港股上市能夠幫助A股上市公司更順暢地連接海外投資者，並借助國際市場進一步夯實全球業務能力。政策層面對於「A+H」架構的支持力度也明顯提升，港交所優化審批流程、降低上市門檻等為企業提供了便利條件。

中微半導是一家以微控制器（MCU）為核心的平台型晶片設計公司，產品除了8位元及32位元MCU產品以外，還有多種系統單晶片（SoC）、特殊應用積體電路（ASIC）以及功率器件產品，廣泛應用於家電、消費電子、工業控制、汽車電子、醫療健康等眾多領域，擁有數百家包括知名電子產品製造廠商、板卡廠、方案公司、經銷商在內的直接或間接客戶。

業績方面，2024年中微半導營收入人民幣9.1億元，年增27.7%；淨利潤人民幣1.3億元。報告期內，公司下游客戶所處領域的需求回暖帶動對積體電路需求的增加，新經濟、新業態的出現擴大了公司產品的應用領域，致使公司晶片年出貨量持續增長、累創新高，推動營業收入大幅增長。

2025年第1季，中微半導營收人民幣2.06億元，年增0.5%；淨利潤人民幣3,442萬元，年增19.4%。報告期內公司產品毛利率為34.4%，與上年相比增長7個百分點。

證券時報報導，根據A股上市公司發行H股並在香港聯交所上市的相關規定，中微半導本次發行H股並上市尚需提交公司股東大會審議，並需取得大陸證監會、香港聯交所和香港證券及期貨事務監察委員會等相關政府機構、監管機構備案、批准或核准。

截至目前，中微半導正積極與相關仲介機構，就本次發行H股並上市的相關工作進行商討，除本次董事會審議通過的相關議案外，其它關於本次發行H股並上市的具體細節尚未確定。

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