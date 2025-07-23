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與美第3輪經貿談判將啟 陸由「習近平親信」代表
大陸商務部新聞發言人23日表示，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於7月27日至30日赴瑞典與美方舉行經貿會談。
大陸商務部就中美瑞典經貿會談答記者問表示，中美雙方將按照兩國元首6月5日通話重要共識，發揮好中美經貿磋商機制作用，本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，繼續就彼此關心的經貿問題開展磋商。
據福斯商業頻道報導，美國財政部長貝森特22日表示，他下周初將在瑞典斯德哥爾摩，與大陸的對口官員會晤，進行第3輪貿易談判，討論展延中國輸美商品關稅的8月12日期限等議題。
貝森特表示，「目前與大陸的貿易狀況很不錯，我們還會討論雙方可以一起進行的其他很多事情」。貝森特還指出，這次協商內容也包含其他議題，例如北京持續向俄羅斯與伊朗採購「受制裁」的石油。
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