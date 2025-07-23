籲企業看長遠 大陸發改委主任喊話：堅定發展信心

大陸國家發展改革委員會主任鄭柵潔今天在針對「十五五」規劃舉行的企業座談會上喊話說，大陸國企及民企對未來要「觀大勢、看長遠，堅定發展信心、勇於開拓進取」，並促進國企民企優勢互補、共同發展。發改委並將推動整治「內捲式競爭」。

根據大陸國家發改委微信公眾號公布，發改委今天召開企業座談會，圍繞科學編制「十五五」規劃，聽取關於「國企民企協同發展」的意見建議，由鄭柵潔主持，內蒙古蒙泰集團、河南洛陽欒川鉬業集團、山東濰柴動力、天津天士力大健康產業投資集團、上海概倫電子等企業負責人參加。

據公布，與會企業負責人說明了所屬行業發展現狀、面臨挑戰，以及對「十五五」時期（第15個五年規劃，2026至2030年）發展的意見建議，並與鄭柵潔交流互動。

與會企業負責人建議，大陸官方在編制「十五五」規劃時，應凸顯「完善國企民企協同發展」的政策機制，支持引導企業拓展合作空間，提升發展整體效益。

這些企業負責人並表態，各自的企業將建立和完善「大陸特色現代企業制度」，不斷加強企業管理，有序開展市場競爭，相互取長補短、深化合作，更好實現「共同發展」。

鄭柵潔則表示，企業對大陸宏觀經濟的「感受最直接、反應最靈敏」。面對當前內外部形勢變化，企業創新突破要搶抓機遇和發展空間，為推動「高質量發展」多作貢獻。

他說，大陸國家發改委將堅持和落實「兩個毫不動搖」（毫不動搖鞏固和發展公有制經濟，毫不動搖鼓勵、支持、引導非公有制經濟發展），積極採取務實有效措施，健全「國企民企協同發展」的體制機制，推動整治「內捲式競爭」、拓展產業鏈供應鏈合作、促進科技創新、完善公司治理和國際化經營服務等，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展，進一步增強經濟發展活力和產業競爭力。

鄭柵潔提到，大陸國家發改委將堅持和完善政企常態化溝通交流機制，全力幫助民營企業解決實際困難，促進民營經濟健康發展、高質量發展。