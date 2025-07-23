打破南韓壟斷！京東方傳將供應蘋果4,500萬塊OLED螢幕

隨著蘋果iPhone 17系列即將發表，以及美國關稅的影響，將使得iPhone 17系列綜合成本上漲，這也促使蘋果有必要同時選擇三星、LG和京東方等多個OLED供應商。數據顯示，三星和LG於2025年將向蘋果供應約1.13億塊OLED螢幕，而京東方的供應量可能不到5,000萬片。

韓媒DealSite報導，儘管京東方目前有每年量產1億塊iPhone OLED顯示螢幕的能力，但最新研究顯示，在26條生產線中，目前只有11條為蘋果製造所需的OLED面板，這可能與蘋果嚴格的品質要求有關，而每條生產線的月產量為35萬片，所以預計京東方2025年將可向蘋果供應4,500萬塊LTPO OLED螢幕。

相比之下，三星預計將向蘋果供應7,000萬塊OLED螢幕，而LG的任務則是供應4,300萬塊OLED螢幕。

業內人士透露，京東方獲得蘋果批准生產iPhone 17面板，是一項了不起的壯舉，即使數量並不算多，但此舉可能會讓三星和LG感到緊張。

蘋果有足夠的理由堅持與京東方合作，因為華為和其他大陸本土品牌，正在大陸與蘋果激烈的競爭。蘋果iPhone採用大陸本土顯示面板製造商生產的OLED屏，可以降低iPhone 17系列的零部件成本，讓蘋果有機會為在大陸銷售的iPhone獲得更高的利潤。

然而，美國國際貿易委員會（ITC）日前初步裁定，京東方侵犯三星顯示（Samsung Display）商業機密，若最終裁決生效，京東方OLED面板將遭美國進口禁令，影響與蘋果公司合作。業界認為，若京東方無法繼續供應蘋果，三星與LG將受益；同時，或增加大陸市場價格競爭壓力。