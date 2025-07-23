全球首架「三證齊全」噸級以上eVTOL交付 率先在廣東商業化應用

大陸發展「低空經濟」，今年從概念驗證轉向商業落地探索階段。其中，載貨業務將率先落地。峰飛航空向合利智慧交付全球首架「三證齊全」（TC、PC和AC）噸級以上eVTOL（電動垂直起降飛行器）「V2000CG凱瑞鷗」。峰飛航空表示，將率先在廣東投入應用，營運商本身有航線和低空運營業務基礎，目前已有場景客戶希望長租使用。

界面新聞報導，包括型號合格證（Type Certificate, TC）、生產許可證（Production Certificate, PC）和單機適航證（Airworthiness Certificate, AC）合稱為航空器適航「三證」。

凱瑞鷗AC單機適航證22日獲得大陸民航局批准，通過了初始適航的最後一關，成為全球首架按照民航適航程式設計、製造和交付的噸級以上eVTOL航空器。代表該eVTOL一方面通過了民航監管部門對航空器安全性的技術審查，另一方面具備合法飛行和運營的基礎資格。

該eVTOL由峰飛航空自主研發，採用純電動力，無人駕駛，最大起飛重量2噸，最大商載400公斤，適用航程200公里，主要用於低空物流、緊急物資運輸和應急救援。

峰飛航空高級副總裁謝嘉指出，山區物流、海島物流、海上平台物流，以及城際快遞等都是未來投入使用的場景。接下來，等營運商取得OC（營運合格證）後，就完全具備商業化應用條件。目前，公司各機型中，意向和實際付款訂單合計超過1,000架。

作為營運商，合利智慧是大陸最早探索低空航線的企業之一。這家公司成立於2019年，為廣州市低空經濟產業鏈營運分鏈的鏈主單位，在廣州、杭州等地率先開展試飛，合作夥伴還包括億航智慧，接收了全球首架在電商平台成交的EH216-S。

合利智慧相關負責人表示，早在2021年已跟峰飛航空開展合作，包括在廣州天德廣場—番禺海鷗島開展eVTOL移植器官空中運輸實驗項目，以及遠端運輸臨床標本，執飛航空器為「大白鯊」。

峰飛航空也與廣州開發區交投集團有相應合作，應用場景包括開發區到南沙等不同區域的空中航線，以及醫院醫檢樣本配送等物流航線。

如果將低空經濟類比於汽車行業，適航三證（TC、PC、AC）解決了「車能造」的問題，OC則決定「車能上路」。該負責人表示，首台三證齊全的噸級以上eVTOL交付代表進入低空應用落地新階段。

接下來雙方合作集中在2方面，在營運端，合利智慧正在推進獲取首個2噸級eVTOL的營運合格證，計畫在海島物流、緊急物資運輸、商業物流等領域實現規模化應用；在研發端，推進大型eVTOL性能優化和場景適配。