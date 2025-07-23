麥肯錫要求大陸業務 避免承接生成式AI諮詢項目

跨國企業對在大陸業務的安全顧慮加劇。繼貝萊德要求員工前往大陸出差時，使用臨時借用的手機後，美國諮詢公司麥肯錫（McKinsey）已要求大陸業務，避免參與生成式人工智慧（AI）相關專案。

金融時報報導，知情人士透露，這項禁令同樣適用於跨國客戶，在大陸辦公室進行的生成式AI專案，但不影響麥肯錫大陸團隊與使用傳統AI技術的企業合作。

麥肯錫官網顯示，公司目前在大陸6個地區雇有超過1,000名員工，包括北京、上海、深圳、香港等。

這家美資企業的禁令反映，在大陸近期對部分赴陸的美國公民限制出境後，跨國企業對在大陸業務的安全顧慮加劇。彭博報導，美國資產管理巨頭貝萊德（BlackRock），22日已要求員工前往大陸出差時，使用臨時借用的手機，並避免攜帶公司筆記型電腦。

華盛頓郵報21日引述消息人士稱，美國專利商標局1名美籍華裔員工，在申請赴陸簽證期間未披露受雇於美國政府，之後被大陸當局禁止離境。

本月稍早，美國富國銀行董事總經理茅晨月入境大陸後同樣被限制出境，富國銀行自上周起已暫停所有前赴陸商務差旅安排。大陸外交部表示，茅晨月涉及中方在辦的1起刑事案件。