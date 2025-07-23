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繼降價後...大陸星巴克部分門市推自習室服務 稱不須另付費也不限時

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸星巴克部分門市推自習室服務，引發社群平台網友討論。圖／取自新浪財經
大陸星巴克部分門市推自習室服務，引發社群平台網友討論。圖／取自新浪財經

近日大陸社群平台許多網友討論，大陸廣東等地部分星巴克門市推出「星子自習室」，有深圳門市的店員表示，不要求付費入座，不限時和不需要預約，門市提供免費電源插座、免費溫水等。

據陸媒九派新聞，多家廣州、深圳地區星巴克門市店員，確認星巴克新推出自習室供消費者學習，有廣州員工稱，自習室和飲品區沒有分開，大家會在一張長桌上學習。

星巴克中國則回應，在廣東部分星巴克門市新推「星子自習室」， 希望門市空間在炎炎夏日給大家提供自習去處。未來在更多門市也準備嘗試更多「興趣向」空間和活動。

報導也提到，除了深圳、廣東等大陸大城市，廣西和海南部分城市的星巴克也開設了自習室服務。

陸媒「合肥在線」報導，22日下午，星巴克廣州保利參悅廣場店工作人員證實，最近該門市推出「星子自習室」，「我們沒有要求顧客必須消費才能來自習室」，該門市人員表示，「星子自習室」沒有停留時間限制，在這裡還可以享受空調和免費的無線網路，「如果顧客能適當消費，作為門店肯定是更歡迎的。目前，門店內的飲品便宜的20多元（人民幣）就可以買到一杯。」

星巴克近期在大陸市場動作頻頻，6月10日，星巴克在大陸針對數十款非咖啡飲品進行降價，平均每款下調人民幣5元，最低價格達人民幣23元（約新台幣93元）一杯。這也是星巴克進入大陸市場26年來的首次降價。

介面新聞提到，星巴克中國考慮出售的消息也正在發酵，知情人士稱，星巴克已收到數份針對其中國大陸業務的收購提議，大多數投資者均瞄準控股權；目前最新的市場消息為，星巴克將會保有股權的30%；其餘股權將由多家買家分攤，每家持有不到30%。

大陸星巴克部分門市推自習室服務，引發社群平台網友討論。圖／取自新浪財經
大陸星巴克部分門市推自習室服務，引發社群平台網友討論。圖／取自新浪財經

廣州 廣東 星巴克

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