海南自貿港12月18日全島封關 「零關稅」商品範圍擴大至6600個稅目

大陸國家發展改革委副主任王昌林23日宣布，將於2025年12月18日正式啟動海南自貿港封關運作。將實施以「『一線』放開、『二線』管住、島內自由」為基本特徵的自由化便利化政策制度。「零關稅」是海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一，商品範圍擴大至約6,600個稅目。

王昌林指出，「一線」放開，就是將海南自貿港與關境外其他國家和地區之間作為「一線」，實施一系列自由便利進出舉措；「二線」管住，就是將海南自貿港與大陸之間作為「二線」，針對「一線」放開的內容實施精準管理；島內自由，就是在海南自貿港內，各類要素可以相對自由流通。

王昌林指出，按照總體方案關於「分步驟、分階段建立自貿港政策制度體系」的要求，結合海南發展實際，會同有關方面制定了現階段的封關政策措施，具體可以概括為「四個更加」：

一是實施更加優惠的貨物「零關稅」政策。「一線」進口的「零關稅」商品稅目比率將由21%提高至74%，在島內享惠主體之間可以免進口稅收流通，加工增值達到30%的可免關稅銷往大陸；

二是實施更加寬鬆的貿易管理措施。在「一線」進口方向，對全大陸現有的部分禁止、限制類進口貨物作出開放性安排；

三是實施更加便利的通行措施。以島內現有8個對外開放口岸作為「一線」口岸，對符合條件的進口貨物逕予放行；設置運行海口新海港、海口南港等10個「二線口岸」，對進入大陸的貨物創新採取多種便捷通行舉措；

四是實施更加高效精準的監管模式。對「零關稅」貨物、放寬貿易管理措施貨物等實行低干預、高效率的精準監管，保障各項開放政策平穩落地。有關政策文件稍晚將陸續公布，並於全島封關之日起施行。

王昌林提到，海南自貿港政策制度體系初步建立，人流、物流、資金流和資料流程4類要素進出更為便利，總計85個國家的人員可免簽入境海南。

新華社報導，「零關稅」是海南自貿港政策制度體系的主要特徵之一。大陸財政部副部長廖岷在23日召開的國新辦發布會上表示，與封關運作前政策相比，「零關稅」商品覆蓋面顯著提高。現行3張進口「零關稅」商品清單，共約1,900個稅目；全島封關運作後，進口「零關稅」商品將實行負面清單管理，用進口徵稅商品目錄取代此前的「零關稅」商品正面清單，「零關稅」商品範圍擴大至約6,600個稅目，占全部商品稅目的比率達到74%，比封關前提高了近53個百分點，顯著提高了開放水準。享惠主體範圍明顯擴大。全島封關運作後，享惠主體將基本覆蓋全島有實際進口需求的各類企事業單位、民辦非企業單位等。

王昌林還表示，封關不是封島，而是要進一步擴大開放，促進海南自貿港高品質發展。封關後，海南與國際的往來將更加順暢自由，與大陸的聯繫將保持便捷高效。按照現階段的封關制度設計，除部分貨物從海南自貿港進入大陸需要接受查驗外，大多數貨物以及所有的人員、物品、交通運輸工具等進出海南島，仍按現行規定管理，封關前後沒有變化。大家到海南出差、旅遊等，都和現在一樣，不需要額外辦理證件。