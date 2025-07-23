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歐盟制裁2家陸資銀行 陸商務部長王文濤提嚴正交涉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸商務部部長王文濤，就歐盟在對俄制裁中將綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行2家大陸金融機構列入制裁名單，向歐盟提出嚴正交涉。圖／取自大陸國新辦網站
大陸商務部部長王文濤，就歐盟在對俄制裁中將綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行2家大陸金融機構列入制裁名單，向歐盟提出嚴正交涉。圖／取自大陸國新辦網站

大陸商務部長王文濤，就歐盟在對俄制裁中將綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行2家大陸金融機構列入制裁名單，向歐盟提出嚴正交涉。

大陸商務部官網發布，王文濤22日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇舉行視頻會談，就中歐經貿合作及其重點問題進行了坦誠、深入討論，並就歐盟在第18輪對俄制裁中列單2家大陸金融機構進行嚴正交涉。

歐盟7月18日通過第18輪對俄制裁方案，新增26家涉嫌規避制裁的實體，其中包括大陸的綏芬河農村商業銀行和黑河農村商業銀行。這是歐盟首次將陸資銀行納入制裁範圍，招致大陸抗議。

大陸外交部發言人郭嘉昆21日在例行記者會上，敦促歐方停止在沒有事實依據的情況下損害大陸企業的合法利益。

同日，大陸商務部新聞發言人，就歐盟第18輪對俄制裁列單中國企業和金融機構事答記者問指出。歐盟以「莫須有」的罪名制裁2家大陸金融機構。中方對此強烈不滿、堅決反對。

大陸商務部新聞發言人指出，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。中方敦促歐方，立即停止列單大陸企業和金融機構的錯誤做法。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益。

歐盟 金融機構 大陸商務部

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