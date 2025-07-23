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陸官方出手 外賣平台取消「零元購」！「三國殺」暫歇 業者執行3整改

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
針對近期「外賣大戰」愈演愈烈的情況，大陸國家市場監督管理總局於18日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業後。上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台，並已執行3項整改，包括全面下線「零元購」類促銷活動。路透
針對近期「外賣大戰」愈演愈烈的情況，大陸國家市場監督管理總局於18日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業後。上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台，並已執行3項整改，包括全面下線「零元購」類促銷活動。路透

針對近期「外賣大戰」愈演愈烈，大陸國家市場監督管理總局於18日集中約談餓了麼、美團、京東等平台企業後，上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台，並已執行3項整改，包括全面下線「零元購」類促銷活動。

證券時報報導，作為政策落地的具體回應，上海市市場監管部門同步約談餓了麼等平台。目前相關平台已執行3項整改：全面下線「零元購」類促銷活動；大幅收縮免單行銷範圍；成立專項工作組加強活動監測、價格管控及騎手權益保障，並強化社會監督與資訊透明度建設。

上海相關部門將持續貫徹規範與發展並重的治理原則，透過強化監管措施嚴查違法行為，同時要求平台嚴格遵循法規開展促銷，確保交易真實性與商業合理性，構建消費者、商家、騎手、平台多方共贏的生態體系，全面推動餐飲服務行業健康可持續發展。

美團、餓了麼、京東三大巨頭，以「零元購」等極端補貼，將單日訂單量推至驚人的2.5億元人民幣。這股「燒錢」狂潮，不僅未帶來健康增長，反而迅速引爆監管警報。7月18日，市場監管總局再度約談三巨頭，直指其無序競爭，要求立即規範促銷行為。

其實早在5月13日，監管部門已聯合約談過這些平台，警示意味濃厚。然而，諷刺的是，警示之後價格戰反而愈演愈烈。進入7月，「零元購」幾乎成為行業標配，外賣單量飆升，卻暴露出平台對短期市占的病態追求，已然徹底扭曲了正常的市場秩序與價值邏輯。

這場被戲稱為「三國殺」的戰火，導火線可追溯至京東2月高調入局外賣。京東以「零佣金」和為全職騎手繳納「五險一金」的顛覆性承諾，直接擊中美團、餓了麼的盈利命脈，徹底打破了行業脆弱的平衡。

隨後，阿里旗下淘寶閃購（與餓了麼聯手）與美團迅速應戰，巨額補貼輪番上陣，「超級星期六」等促銷節點層出不窮。表面上，消費者似乎坐享了「免費午餐」的福利。然而遵義餐飲商會的一封公開信，拆穿了殘酷的現實：商家「不參與則無流量，參與則破價虧損」，部分餐品折後價甚至低於原材料成本，簡直是商業自殺。

上海 外賣 消費者

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