歐盟領導人訪陸前 陸商務部長王文濤與歐盟官員視訊會談

就在歐盟領導人訪陸前，大陸官媒央視旗下自媒體「玉淵潭天」23日發布，大陸商務部部長王文濤，22日與歐盟委員會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇舉行視訊會談，就中歐經貿合作及其重點問題進行了坦誠、深入的討論，並就歐盟在第18輪對俄制裁中列單2家大陸金融機構進行嚴正交涉。

這次會談是在歐盟領導人訪陸前夕作出的。歐洲理事會主席柯斯塔、歐盟委員會主席范德賴恩將於7月24日訪陸，參加第25次中國—歐盟領導人會晤。

新華社先前報導，今年正值中歐建交50周年，預計產能過剩問題，以及大陸國在俄烏戰爭中對俄羅斯的支持等問題將成為會晤焦點。

中歐經貿問題因大陸電動車補貼等議題激化，大陸商務部於去年初公告，決定對原產於歐盟的進口相關白蘭地發起反傾銷調查。昨天商務部對歐盟白蘭地的裁定公告後，有關大陸電動車的調查部分，外界預期歐盟不久也將公布結果。

大陸商務部長王文濤6月初到巴黎出席世貿組織小型部長會議，會議期間與歐盟執委會貿易和經濟安全委員塞夫柯維奇會談。當時大陸商務部表示，目前中歐雙方電動汽車案價格承諾磋商進入最後階段，但仍須雙方努力。

針對當時電動汽車反補貼案的價格承諾磋商是否有新的進展，大陸商務部表示，歐方提出可同時探討新的技術路徑，中方將從法律和技術層面對歐方提議的可行性進行評估。