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中國經濟成長放緩 勞資爭議案件激增40.17%

中央社／ 上海23日電

中國經濟成長放緩，勞資爭議、企業糾紛案件大增。中國司法統計資料顯示，今年上半年勞動爭議一審案件激增40.17%、公司糾紛相關一審案件驟增78.42%。

中國最新司法統計資料顯示，今年1至6月全國法院受理民商事一審案件1237.2萬件，年增38.87%。

在民商事一審案件中，勞動爭議一審案件占43.6萬件，較去年同期增加40.17%，公司糾紛相關一審案件占9.7萬件，年增78.42%；涉外民商事一審案件2萬件，年增52%。

北京京師律師事務所律師許浩在財新網報導中表示，勞動糾紛案件與公司糾紛案件大幅上升，推估背後原因與經濟情勢變化相關。

許浩解析，受到經濟成長下滑、產業調整等影響，部分企業為了降低成本，出現大量不按規範用工的問題，例如未依法簽訂勞動合約、拖欠薪水、未足額繳納社保等，或有違法降薪、裁員等侵害勞動者權益做法，導致糾紛發生。

許浩表示，網路主播、外賣配送員等新型態就業勞動者數量增加，他們的勞動關係認定與權益保護也面臨著許多難題，例如勞動關係主體不明確、勞動者舉證困難等，使得勞動糾紛也增多。

公司糾紛相關案件增加原因恐與法律修正調整有所相關。許浩說，「公司法」修正後在2024年7月1日上路，對於公司登記制度、認繳登記制度、法律責任等內容作出調整，公司糾紛數量也相應上升。

他提到，部分公司經營者法律意識薄弱，存在公司章程不受重視、財務制度不規範、中小股東知情權受阻等問題，公司內部治理品質不高，容易引發股東間、股東與公司的矛盾，在市場法治經濟成熟完善時，糾紛也伴隨而來。

法律 公司法

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