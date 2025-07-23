快訊

身陷颱風窩！今明恐有三颱生成 賈新興點名兩個台灣要注意

4.4億SEL情緒教育靠學校就夠？揭最大罩門恐看到做不到

夏天蟑螂大爆發！環保局教「小強最怕三法寶」 第一步讓牠絕子絕孫

聽新聞
0:00 / 0:00

關稅談判前對美釋善意？大陸暫停對杜邦反壟斷調查

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國家市場監管總局22日晚公告，暫停對杜邦中國集團的反壟斷調查程序，未說明原因。美聯社
大陸國家市場監管總局22日晚公告，暫停對杜邦中國集團的反壟斷調查程序，未說明原因。美聯社

美國財政部長貝森特22日才表示，將於28、29日在瑞典與中國大陸的對口官員會晤，進行第3輪貿易談判。巧合的是大陸國家市場監管總局22日晚間公告，暫停對杜邦中國集團有限公司的反壟斷調查程序，但未說明原因。

美國4月4日對大陸祭出對等關稅後，中方同日宣布，對杜邦中國展開反壟斷調查，未說明該公司涉嫌原因。

不過，大陸國家市場監督管理總局官網22日晚上8時公告，暫停對杜邦中國的反壟斷調查程序。

杜邦中國集團是美國化學巨頭杜邦（DuPont）在大陸成立的外資獨資公司。杜邦中國2023年營收為23.45億美元，在杜邦全球收入比重約20%。

香港經濟通訊社報導，當時行業分析指出，大陸可能的調查方向包括：透過排他性協議限制下游客戶選擇、利用專利壁壘實施搭售行為，或在關鍵原材料市場實施價格歧視等。　　　

新浪財經報導，作為全球光電顯示材料領域的「隱形冠軍」，杜邦在有機發光二極體（OLED）材料、光阻劑、聚醯亞胺（PI）薄膜等關鍵領域長期占據主導地位。OLED材料一度穩居全球第2，光阻劑市占率也在大陸位居第2。

在半導體封裝材料領域，杜邦更是擁有極高的市占和技術專利優勢。以應用於半導體精拋製程的CMP拋光墊為例，杜邦在全球占據約60%的市場比重，在大陸市場比重甚至更高。

報導指出，杜邦若是在大陸被認定存在壟斷行為，將面臨巨額罰款，最高可達年銷售額10%、業務調整或資產剝離等處罰。

不過美中6月在倫敦舉行經貿會談後，雙方互相解除多項限制措施。美國日前才解禁對大陸銷售晶片設計軟體（EDA）後，大陸國家市場監管總局14日批准美國EDA大廠新思科技一項價值350億美元的收購案。

杜邦公司於1984年在北京設立辦事處，並於1988年在深圳註冊成立杜邦中國集團，成為最早開展對陸投資的世界500強企業之一。

杜邦 美國 材料

延伸閱讀

美中將會談 擬展延關稅大限 陸釋善意 暫停杜邦反壟斷調查

歐中峰會前夕 德智庫：受關稅談判牽制難有具體成果

大陸市監局：暫停對美化工企業杜邦的反壟斷調查程序

大陸中遠集團爭取在巴拿馬港口交易中掌握否決權

相關新聞

關稅談判前對美釋善意？大陸暫停對杜邦反壟斷調查

美國財政部長貝森特22日才表示，將於28、29日在瑞典與中國大陸的對口官員會晤，進行第3輪貿易談判。巧合的是大陸國家市場...

進軍低空經濟！台資敏實集團聯手億航 擬研發低空飛行器

台資敏實集團23日在港交所公告，旗下2家間接全資附屬敏翼與億航，分別於2025年7月7日及7月21日簽訂開發委託服務協議...

華為折疊機2025年市占 全球第二

集邦諮詢（TrendForce）預估，2025年折疊手機出貨量將達1,980萬支，年增2.6%，滲透率1.6%，與202...

長江存儲國產化邁步 陸首條本土設備產線2025年下半年試產

儘管遭到美國制裁，不過大陸記憶體龍頭長江存儲（YMTC）在推動「全國產化」製造設備方面取得重大突破，首條全本土化的產線將...

輝達B30晶片 傳第4季銷陸

大陸供應鏈傳出，輝達計劃在今年第4季推出新一代對大陸特供的AI晶片B30，將高頻寬記憶體HBM更換成了GDDR7，AI性...

關稅效應 中美海運旺季不旺

儘管進入第3季傳統航運旺季，但美國總統川普關稅政策不確定，近期美西運價大跌七成，美東運價跌幅達五成，出現「旺季不旺」現象...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。