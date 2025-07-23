關稅談判前對美釋善意？大陸暫停對杜邦反壟斷調查

美國財政部長貝森特22日才表示，將於28、29日在瑞典與中國大陸的對口官員會晤，進行第3輪貿易談判。巧合的是大陸國家市場監管總局22日晚間公告，暫停對杜邦中國集團有限公司的反壟斷調查程序，但未說明原因。

美國4月4日對大陸祭出對等關稅後，中方同日宣布，對杜邦中國展開反壟斷調查，未說明該公司涉嫌原因。

不過，大陸國家市場監督管理總局官網22日晚上8時公告，暫停對杜邦中國的反壟斷調查程序。

杜邦中國集團是美國化學巨頭杜邦（DuPont）在大陸成立的外資獨資公司。杜邦中國2023年營收為23.45億美元，在杜邦全球收入比重約20%。

香港經濟通訊社報導，當時行業分析指出，大陸可能的調查方向包括：透過排他性協議限制下游客戶選擇、利用專利壁壘實施搭售行為，或在關鍵原材料市場實施價格歧視等。

新浪財經報導，作為全球光電顯示材料領域的「隱形冠軍」，杜邦在有機發光二極體（OLED）材料、光阻劑、聚醯亞胺（PI）薄膜等關鍵領域長期占據主導地位。OLED材料一度穩居全球第2，光阻劑市占率也在大陸位居第2。

在半導體封裝材料領域，杜邦更是擁有極高的市占和技術專利優勢。以應用於半導體精拋製程的CMP拋光墊為例，杜邦在全球占據約60%的市場比重，在大陸市場比重甚至更高。

報導指出，杜邦若是在大陸被認定存在壟斷行為，將面臨巨額罰款，最高可達年銷售額10%、業務調整或資產剝離等處罰。

不過美中6月在倫敦舉行經貿會談後，雙方互相解除多項限制措施。美國日前才解禁對大陸銷售晶片設計軟體（EDA）後，大陸國家市場監管總局14日批准美國EDA大廠新思科技一項價值350億美元的收購案。

杜邦公司於1984年在北京設立辦事處，並於1988年在深圳註冊成立杜邦中國集團，成為最早開展對陸投資的世界500強企業之一。