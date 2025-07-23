進軍低空經濟！台資敏實集團聯手億航 擬研發低空飛行器

台資敏實集團23日在港交所公告，旗下2家間接全資附屬敏翼與億航，分別於2025年7月7日及7月21日簽訂開發委託服務協議及戰略合作協議，雙方同意達成合作框架以聯合研發及開展低空飛行器相關業務。

根據開發委託服務協議，敏翼將為億航多款低空飛行器機型提供飛機艙門等指定零部件的設計、開發、製造與組裝,並於相關機型量產後提供持續供應。

此外，戰略合作協議載明，敏實汽研將與億航建立為期5年的合作框架，雙方將聯合研發低空飛行器機體零部件、旋翼系統，以及協同建設和開發可部署及運行低空飛行器的交通場景。

敏實表示，隨著全球低空經濟快速崛起，低空飛行器產業進入規模化商業應用初級階段，汽車與低空航空產業在製造工藝及零部件上具高度協同效應。董事會認為該等協議條款公平合理，符合公司及股東整體利益，將為集團未來業務增長注入新動力。

敏實集團董事會主席秦榮華曾於2024年出席「浙江台灣合作周」時，與杭州臨空經濟示範區管委會合作，簽約打造「數智製造園區」，他表示，數字化產業園不是自己的本行，但因為杭州招商「非常用力」，且措施是「著地」的，於是有了這次合作。

秦榮華並向台商喊話，「要用當地的市場、人才、能源、原材料，把錢賺回來，同時對方也能就業與經濟發展，全球都能發展起來」。

總部設在大陸浙江的敏實集團，1992年從寧波市一家汽車小零件廠起家，如今已是全球百大汽車零件供應商，客戶及工廠遍及全球30國。於2005年在港交所上市。

敏實於2013年成立敏安電動汽車公司，並在2016年11月獲批大陸第5家新能源電動汽車生產牌照的企業，首輛市售車原型早在2018年底就已發表，但至今遲遲未量產上市。

2016年，敏實進入車用監視器市場，收購台灣車用電子專業廠商中升興業51%股權，該公司主要產品車載鏡頭、3D影像環繞系統等。2019年入主大華科技大學後，改名為敏實科技大學。