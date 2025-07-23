華為折疊機2025年市占 全球第二

集邦諮詢（TrendForce）預估，2025年折疊手機出貨量將達1,980萬支，年增2.6%，滲透率1.6%，與2024年持平。其中三星仍居於折疊機領先地位，華為則將延續在大陸市場的強勁表現，全球市占位居第二。

報告指出，儘管成長速度較前幾年放緩，但受到技術進步與價格下調帶動，折疊機逐漸成為中高階市場的技術焦點。各大廠商正加速布局新品。

尤其蘋果很可能於2026年下半年推出首款外螢幕5.5吋、內螢幕7.8吋折疊手機。若蘋果入局，高階消費者對折疊產品關注度與接受度將快速提升。

三星居於2025年折疊機領先地位，近期推出新一代旗艦機Galaxy Z Fold7，在鉸鏈結構、摺痕控制與重量厚度等皆明顯優化。TrendForce表示，三星因面臨其他品牌競爭，折疊龍頭地位將受挑戰，預估全球市占將從2024年的45.2%下降至2025年35.4%。

2025年華為將延續在大陸市場的強勁表現，市占達34.3%，僅次三星。榮耀與聯想（Motorola）今年成長動能明顯，預估市占將從2024年的6.0%和5.5%，分別提升2025年的9.1%與7.6%，展現兩大品牌在中高階折疊市場積極擴張的成果。

小米也持續突破，並憑藉MIX Flip系列打入輕量折疊機市場，預估市占率將從2024年的3.0%成長至今年的5.1%。其他品牌（如OPPO、vivo等）合計占比將達8.5%，顯示折疊手機生態系逐步多元，競爭格局更加開放。

TrendForce表示，即使技術與產品豐富度已大幅提升，折疊手機的全球銷售成長依然相對溫和，主因為消費者對折痕可見度、耐用性與價格仍持保留態度，尤其對非品牌死忠支持者而言，換機誘因仍偏低。