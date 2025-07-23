關稅效應 中美海運旺季不旺

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
川普關稅政策不確定，近期美西運價大跌七成，美東運價跌幅達五成，出現「旺季不旺」現象。（路透）
川普關稅政策不確定，近期美西運價大跌七成，美東運價跌幅達五成，出現「旺季不旺」現象。（路透）

儘管進入第3季傳統航運旺季，但美國總統川普關稅政策不確定，近期美西運價大跌七成，美東運價跌幅達五成，出現「旺季不旺」現象。業內指出，美西運價接近成本價，已有兩家船公司縮減運力。搶運完畢、亞洲貨幣升值等因素影響下，貿易商需謹慎規劃出貨。

21世紀經濟報導指，第3季原是美國線出貨旺季，但中美航線的運價出現大幅下跌，貿易商出口意願明顯降低。運去哪物流科技集團美國線相關負責人Ray提到，美東航線運價已回落至每FEU（40呎櫃）3,300至3,800美元，美西航線則降至每FEU1,700至1,800美元。與6月初的高峰相比，美東航線跌幅約50%，而美西航線的跌幅高達70%。

而這一價格下跌主要來自兩個原因。首先，由於上半年貿易商因關稅政策的不確定性搶運貨物，導致下半年出貨量低迷。江蘇某貨運代理公司高層指出，儘管第3季為美國線傳統旺季，但市場需求仍不足，旺季可能提前結束；其次，美國關稅政策對出口商影響深遠。儘管5月關稅政策有所緩解，但6月貨量回落，市場信心未能恢復。今年第1季美國零售商為應對關稅風險進行緊急出貨，且6月貨量再次減少。

信德海事網總經理陳洋表示，今年美國線貨物出口與關稅政策高度相關。美國作為全球最大的消費市場，對集運運費市場影響重大。他指，近期「貨主觀望、貨量低迷」，6月貨量回落，且美國7月7日起對多國發出高於20%的關稅通知，市場面臨更多不確定性。

除關稅，美國消費能力減弱也是運價下跌的原因之一。美國6月消費者物價指數（CPI）上漲至2.7%，創四個月來新高，進口商品價格上漲壓力加大，通膨隱患將進一步惡化，削弱出口商出貨動力。

航運公司也開始根據市場變化調整運力，地中海航運公司（MSC）和中聯航運等公司已縮減美西運力。業內普遍預計，若運價持續下跌，船公司將進一步調整運力，撤出加班船，運力調整幅度待觀察。對於下半年市場，業內看法偏悲觀，但仍可能在某些區域或細分市場找到機會。

美國 運價 航線

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