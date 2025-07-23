輝達B30晶片 傳第4季銷陸

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸供應鏈傳出，輝達計劃在今年第4季推出新一代對大陸特供的AI晶片B30，將高頻寬記憶體HBM更換成了GDDR7，AI性能將比H20低約10%至20%，價格低約30%至40%。但這項消息還未獲證實。

新浪財經報導，B30是上一代的H20於今年4月被禁之後，輝達準備對大陸推出的基於H20的降規版本，以解決輝達H20被禁後，導致在大陸市占率大幅下滑的尷尬局面。市場分析師預計，B30晶片的備貨量，可能高達120萬顆。

儘管近期美國政府解除了對輝達H20的限制，讓輝達可以恢復對大陸銷售H20晶片。但是最新的消息傳出，輝達在今年4月H20被禁之後，就取消了客戶訂單、並撤銷原本向台積電（2330）預定的產能。隨後，台積電將原定的H20產能轉為供應其他客戶的晶片產品。若從零開始重新製造H20晶片，可能需要耗時九個月。

還有消息指出，台灣半導體供應鏈中約有100萬顆H20晶片庫存，其中成品晶片庫存約70萬顆。輝達目前可能將僅銷售已有庫存的H20晶片，後續並不會新增H20晶片產能，以推動B30的銷售。

科技媒體「The Information」最新報告也顯示，輝達可能不會重新啟動H20生產。輝達CEO黃仁勳之前在被問及H20恢復對大陸供應後，滿足大陸市場需求會面臨哪些潛在困難時，他回答說，輝達可能會發現更難收回一些已註銷的庫存，「我們會比較客戶現在想購買的東西和我們擁有的庫存。」

H20 庫存 客戶

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