陸500強企業 國家電網排第一

財富中文網昨（22）日發布2025年《財富》中國500強排行榜，其中，國家電網以5,484億美元的年營收蟬聯榜首，中國石油和中國石化分列榜單第二和第三位，位列第四的是中國建築集團，工商銀行位列第五，排名皆與去年相同。今年前十名中沒有大陸民營企業。

今年上榜公司的年營收門檻約為36.2億美元，較去年下降約3%。按計算，今年榜單中500家公司的年營收總和約為大陸當年GDP的四分之三。

今年500家上榜公司在2024年總營業收入達14.2兆美元，與去年相比下降約2.7%；淨利潤達7,564億美元，較前一年增長約7%。

《財富》並點出大陸幾家網路代表企業值得關注，京東排名上升兩位至第11，仍是排名最前的大陸民營企業；阿里巴巴上升三位至第18；騰訊上升六位至第32；拼多多排名較去年大幅上升49位至第70，盈利超過156億美元；美團排名上升19位至第80。

今年榜單上，新能源車企賽力斯成為排名躍升幅度最大的公司，排名較去年上升235位。在新能源汽車行業延續快速增長態勢、競爭愈加激烈的背景下，賽力斯深度綁定華為生態，以新車型在2024年實現銷量倍增，營收增長超過300%，實現扭虧為盈。另兩家造車新勢力蔚來和小鵬汽車的排名也大幅提升，分別上升43位和101位。

此外，榜單共計有57家公司未能盈利。虧損榜前十家公司中，共有九家房地產公司、一家車企，顯示面臨流動性壓力的大陸房地產企業仍未完全度過行業調整期。