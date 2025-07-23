亞投行熊貓債 超額認購

亞洲基礎建設投資銀行（亞投行）近日在大陸銀行間債券市場發行人民幣20億元兩年期熊貓債，票面利率1.64%。本次發行獲得人民幣64億元認購訂單，實現3.2倍超額認購，認購倍數創亞投行熊貓債發行紀錄。

此次交易吸引超30家機構參與，創下亞投行熊貓債發行參與機構數量紀錄，其中包括12家新投資者。從投資者分布來看，境外投資者占比近六成，包括多家曾參與認購亞投行美元債的境外央行及其他官方機構。

熊貓債是指境外機構在大陸境內發行、以人民幣計價並還本付息的債券。

據第一財經，亞投行自2016年來，已在全球擁有110個成員國。至今已在銀行間市場發行七筆熊貓債券，累計發行規模達人民幣165億元。

具體來看，陸資與外資銀行占最終配售的88%；大陸央行和官方機構占10.5%；其餘由資產管理公司和保險公司認購。境外投資者獲得57.5%的最終配售占比，境內投資者占42.5%。

中證鵬元研究發展部資深研究員吳志武認為，隨著人民幣國際化推進，熊貓債市場將繼續擴容，受益於大陸與歐美利差倒掛及融資成本優勢，市場將迎來更多機遇。

此外，吳志武稱，熊貓債市場的發行主體結構將逐步優化，境外發行人增加，創新產品如「兩新」和鄉村振興等將激活市場，並成為全球投資者配置人民幣資產的重要管道。

另一方面，熊貓債市場的發展也增強了人民幣的投融資功能，有利於推進人民幣進一步成為國際結算、計價、儲備貨幣，對人民幣國際化形成雙向促進作用。

據統計，截至7月10日，今年以來全市場合計發行61檔熊貓債，合計發行規模為人民幣1,012億元，與去年同期相比有所減少。不過，今年以來，外商獨資企業和外資企業的發行占比有所提升，大陸債券市場對境外融資者的吸引力逐漸增強。