陸：增持人民幣資產掀風潮

面對國際金融市場波動加劇，外資審慎調整資產配置之際，大陸國家外匯管理局（外管局）昨（22）日指出，全球75家央行中逾三成擬增持人民幣資產，這一趨勢顯示人民幣資產正成為全球央行及長線資金分散風險與增厚收益的重要配置標的。

外管局國際收支司司長賈寧表示，人民幣幣值穩定，資產收益表現具有全球獨立性，成為全球投資者分散風險的重要工具。

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賈寧稱，未來外資配置人民幣資產仍具穩定增長空間，截至2025年6月末，境外機構持有銀行間市場債券人民幣4.23兆元，約占銀行間債券市場總託管量的2.5%；外資持有A股市值約人民幣3.21兆元，占Ａ股總市值的3.20%。

在經濟基本面穩健及政策支持下，外資預期將逐步增配，且近期多家國際投行上調中國資產評級。他透露，外管局計劃在全國範圍內全面取消外商直接投資境內再投資登記，這將減少企業操作成本，並提高投資效率。該政策已完成公開徵求意見，後續將正式發布。

針對匯率波動問題，大陸外管局副局長李斌說，今年上半年人民幣對美元升值1.9%，匯率波動區間在7.15至7.35雙向浮動，整體在合理均衡水準上保持穩定，匯率彈性發揮了調節作用。從多個外匯市場指標來看，當前市場對人民幣的升貶預期未見單邊預期。企業在人民幣走弱時增加結匯、走強時增加購匯，整體交易理性，未出現追漲殺跌行為。

資本流向方面，李斌指，上半年非銀行部門跨境資金淨流入達1,273億美元，外資亦淨增持大陸股票與債券。前五月股權性質赴陸直接投資淨流入311億美元，年增16%，證券投資淨流入約330億美元，逆轉了去年下半年的淨流出態勢。官方數據顯示，今年上半年企業與個人部門跨境收支總額達7.6兆美元，規模創歷史同期新高，其中人民幣占比升至53%。

此外，李斌強調，外匯管理部門將持續防範外部衝擊風險，並透過市場化機制維持匯率彈性與供需平衡。