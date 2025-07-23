聽新聞
0:00 / 0:00

河北永清農業轉型 帶動數萬人增收

聯合報／ 樊嘉琳／河北永清報導
企業聯合農科院引入延綿栽培技術，配備水肥一體機、空間電場等智能設備，實現精準種植。圖為番茄種植大棚。樊嘉琳／攝影
企業聯合農科院引入延綿栽培技術，配備水肥一體機、空間電場等智能設備，實現精準種植。圖為番茄種植大棚。樊嘉琳／攝影

大陸河北廊坊的永清縣，素有蔬菜種植傳統。近年當地以「農業＋」創新模式，將傳統農業與休閒觀光、教育研學、健康養生等產業融合，不僅成功升級產業鏈，更為農民開闢多元增收管道，為鄉村發展注入活力。

「永清是廊坊蔬菜種植生產大縣。」海澤田農業開發有限公司副總經理陶傳濤指出，目前海澤田擁有廣闊的高標準溫室、冷棚與露天大田，生產供應京津冀地區的多樣優質蔬果。他們更進一步，將農場打造成為「四星級休閒農業園區」，同時也是「省級科普教育基地」和熱門的「研學基地」。這種「農業＋研學＋文旅」的融合，有效盤活資源，讓農場從單純生產地，轉型為兼具教育、休閒與經濟價值的綜合空間。

為了解決小農戶對新技術、新品種的風險疑慮，海澤田發展出「企業試錯＋農戶受益」的機制。陶傳濤解釋，「新的種植方法或品種，由公司先投入資源試驗，確認可行有效後，才推廣給合作農戶，並協助對接穩定銷售管道。」同時，公司提供農戶多重保障：土地流轉有租金、農場工作領薪資、採用新技術或達品質標準還可獲額外補貼。海澤田每年系統化培訓約60名「新型職業農民」，並有技術員常駐田間指導，幫助傳統小農順利融入現代農業生產鏈，穩定分享產業升級的收益。

此外，當地與農業科研機構合作，引進先進栽培技術，並在溫室中廣泛應用「水肥一體化」精準灌溉系統和「空間電場」等智能設備，實現科學化管理，顯著提升作物產量與風味品質。品牌塑造上，永清積極推動特色農產品取得「地理標誌認證」，「永清胡蘿蔔」便是成功案例。這塊招牌提升了產品價值與市場辨識度，成功打入大陸市場及國際通路。目前永清胡蘿蔔產業規模可觀，年產量龐大，不僅在大陸暢銷，更外銷至日本、韓國、俄羅斯、東南亞等多國，成為重要創匯農產品，據悉帶動了數萬戶農民顯著增收。

永清農業以科技為支撐，再以開放的「農業＋」思維，打破產業界限，將農業與教育研學、休閒旅遊、健康養生等領域有機結合。這種模式為傳統農業開拓了新價值空間，創造更多就業與營利機會，實質性增加了農民收入，為當地鄉村帶來新氣象。

農民 成功 規模

延伸閱讀

2025年人形機器人元年啟動 台灣供應鏈迎轉型契機

富邦金列全球500大永續企業

台灣電子業備戰減碳 勤業眾信揭三大應對策略

新北86公頃都市計畫審議通過 議員要求政策不能只談願景

相關新聞

「非洲手機之王」傳音擬赴港上市 募資高達10億美元

擁有「非洲手機之王」的傳音控股，正在考慮在香港進行二次上市，募資規模可能達到約10億美元（新台幣297億元）。

福建對RCEP進出口 上半年逾兆

廈門海關21日表示，今年上半年，福建省對「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）其他成員國進出口規模達3044.9億元（...

陸批發零售增加值 上半年增5.9%

大陸內需疲弱不振，政府祭出「以舊換新」措施試圖振作消費。大陸商務部表示，今年上半年批發和零售業增加值年增5.9%，振消費...

長春汽博會 近百國際人士交流

第22屆長春國際汽車博覽會（下稱「長春汽博會」）21日閉幕。組委會介紹，本屆長春汽博會生動呈現了當地深厚的汽車文化底蘊，...

河北永清農業轉型 帶動數萬人增收

大陸河北廊坊的永清縣，素有蔬菜種植傳統。近年當地以「農業＋」創新模式，將傳統農業與休閒觀光、教育研學、健康養生等產業融合...

鬆口氣！陸房屋交付高峰已過 房企保交付壓力緩減

大陸房地產市場研究機構中指研究院近日發布「2025上半年中國房地產企業交付規模排行榜」顯示，2025年上半年，大陸55家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。