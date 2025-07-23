河北永清農業轉型 帶動數萬人增收

大陸河北廊坊的永清縣，素有蔬菜種植傳統。近年當地以「農業＋」創新模式，將傳統農業與休閒觀光、教育研學、健康養生等產業融合，不僅成功升級產業鏈，更為農民開闢多元增收管道，為鄉村發展注入活力。

「永清是廊坊蔬菜種植生產大縣。」海澤田農業開發有限公司副總經理陶傳濤指出，目前海澤田擁有廣闊的高標準溫室、冷棚與露天大田，生產供應京津冀地區的多樣優質蔬果。他們更進一步，將農場打造成為「四星級休閒農業園區」，同時也是「省級科普教育基地」和熱門的「研學基地」。這種「農業＋研學＋文旅」的融合，有效盤活資源，讓農場從單純生產地，轉型為兼具教育、休閒與經濟價值的綜合空間。

為了解決小農戶對新技術、新品種的風險疑慮，海澤田發展出「企業試錯＋農戶受益」的機制。陶傳濤解釋，「新的種植方法或品種，由公司先投入資源試驗，確認可行有效後，才推廣給合作農戶，並協助對接穩定銷售管道。」同時，公司提供農戶多重保障：土地流轉有租金、農場工作領薪資、採用新技術或達品質標準還可獲額外補貼。海澤田每年系統化培訓約60名「新型職業農民」，並有技術員常駐田間指導，幫助傳統小農順利融入現代農業生產鏈，穩定分享產業升級的收益。

此外，當地與農業科研機構合作，引進先進栽培技術，並在溫室中廣泛應用「水肥一體化」精準灌溉系統和「空間電場」等智能設備，實現科學化管理，顯著提升作物產量與風味品質。品牌塑造上，永清積極推動特色農產品取得「地理標誌認證」，「永清胡蘿蔔」便是成功案例。這塊招牌提升了產品價值與市場辨識度，成功打入大陸市場及國際通路。目前永清胡蘿蔔產業規模可觀，年產量龐大，不僅在大陸暢銷，更外銷至日本、韓國、俄羅斯、東南亞等多國，成為重要創匯農產品，據悉帶動了數萬戶農民顯著增收。

永清農業以科技為支撐，再以開放的「農業＋」思維，打破產業界限，將農業與教育研學、休閒旅遊、健康養生等領域有機結合。這種模式為傳統農業開拓了新價值空間，創造更多就業與營利機會，實質性增加了農民收入，為當地鄉村帶來新氣象。