長春汽博會 近百國際人士交流

第22屆長春國際汽車博覽會（下稱「長春汽博會」）21日閉幕。組委會介紹，本屆長春汽博會生動呈現了當地深厚的汽車文化底蘊，進一步拓展了長春汽車產業的國際朋友圈。

中新社報導，本屆長春汽博會展覽總面積達17萬平方公尺，來自全球的118個品牌、1122台展車亮相。其中，新能源汽車447台，占比39.8%。10天共吸引觀眾21.7萬人次。

本屆長春汽博會上，智能網聯新能源產品和技術成為絕對主角。長春市貿促會副會長劉奕麟介紹，中國一汽紅旗天工系列、奧迪豪華純電系列等智能新車型登場，比亞迪不僅在館內攜多款車型展示，還在室外打造了智能化街區；金葵花超豪華系列、奔馳CLA、問界M8、仰望U8L、騰勢N9、理想i8、小米YU7等新車、熱門車型受到關注。今年新增的未來出行展區中，全球首款量產無輻式氫能兩輪車、全能型全地形無輻式自行車、飛行汽車、無人機應用及低空經濟解決方案等尖端成果集中展示，生動勾勒出「未來出行」的立體圖景。

劉奕麟介紹，長春汽博會是長春乃至中國汽車產業對外開放的重要窗口。展會期間共接待來自俄羅斯、日本、越南、羅馬尼亞、南非、塔吉克斯坦等10餘個國家的近百位工商界人士、汽車領域商協會及企業代表參觀洽談，並舉辦多場國際經貿交流活動，促進整車及零組件進出口。依託論壇及系列活動，整數智能、東軟睿馳、幾何夥伴、黑芝麻智能、SGS等國際頂尖技術巨頭，與一汽解放、吉利汽車、富維安道拓等企業精準對接，通過50餘場一對一商洽，實現智能駕駛、「三電」等前沿領域合作的銜接與落地。