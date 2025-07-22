「非洲手機之王」傳音擬赴港上市 募資高達10億美元

擁有「非洲手機之王」的傳音控股，正在考慮在香港進行二次上市，募資規模可能達到約10億美元（新台幣297億元）。

彭博報導，傳音於2019年在上海證券交易所科創板上市。然而今年年內A股股價已累計下跌約22%，公司市值約為人民幣850億元（新台幣3,485億元）。

儘管在大陸市場相對低調，但傳音官網數據指出，2024年，傳音旗下品牌包括 Tecno、Infinix 和 itel，在非洲、孟加拉、巴基斯坦和菲律賓市場的手機出貨量均排名第一，全年全球出貨總量達2.01億支。

據IDC數據顯示，傳音2024年在全球手機市場占有率達14%，位列全球第三；同年在非洲、巴基斯坦、孟加拉和菲律賓的智慧手機出貨量排名第一。

2025年以來，香港IPO市場募資活動有所回暖，年內融資總額已達約160億美元（新台幣4,754億元），其中多項交易來自已在大陸上市的企業，包括電池製造商寧德時代等龍頭公司。

如果傳音最終推進赴港上市計畫，或將成為又一家實現「A+H」架構的大陸科技企業。這也可能為在全球新興市場的業務擴張和供應鏈優化提供進一步的資本支持。

2025年第1季，傳音控股營收人民幣130億元，年減25.4%；淨利潤僅為人民幣4.9億元，年減69.8%，創下上市以來單季度淨利潤的最大跌幅。