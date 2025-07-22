兩岸靚人物／波場TRON創辦人孫宇晨 瘋狂造勢 掀熱門話題

加密貨幣知名投資人、波場TRON創辦人孫宇晨持有143萬個「川普幣」，在全球排名第一，並因此受邀跟美國總統川普共進晚餐，他自稱是川普總統的頭號粉絲，早在2024年就藉由投資川普家族的加密貨幣產品，跟川普搭上線。

投資比特幣 一夜致富

川普之前邀請買入「川普幣」最多的前220人參加晚宴。這場晚宴在川普位於華盛頓郊外的高爾夫俱樂部舉辦，前25名買家次日並受川普接待參觀白宮。而孫宇晨持有143萬個「川普幣」，價值高達1,967萬美元。

富比世網站資料顯示，孫宇晨的身家約85億美元，在全球富豪榜上排名第368位，他是少數靠加密幣致富的大陸人。

孫宇晨1990年7月出生，北京大學歷史系畢業後，取得美國賓夕法尼亞大學法律學碩士學位，並且是阿里巴巴創辦人馬雲創立的湖畔大學首批學員。在美國讀研究所期間，用生活費投資比特幣，一夜暴富，從此找到開啟財富的密碼。

孫宇晨在2017年創辦區塊鏈技術公司——波場TRON，獲得千萬級美元投資，公司市值一路飆升，成為區塊鏈界的新貴，之後他就讀湖畔大學，頂著馬雲第一門徒的稱號行走江湖，並推出波場幣，當時適逢比特幣飆漲帶動各種加密貨幣暴漲，孫宇晨乘機高價套現3億美元。

孫宇晨最大的特色就是高調花錢及瘋狂造勢，他在2019年曾以457萬美元標到「巴菲特午餐」，創下該午餐標價歷史新高，並就此事宣傳造勢一個多月，期間一度因其腎結石、洗錢爭議而延後，直到2025年1月才與巴菲特共進晚餐，餐後他也大肆宣傳說，有獲得巴菲特對波場幣下一階段的建議。

520萬美元 買一根香蕉

2024年他在蘇富比拍賣會上以520萬美元標到前衛藝術作品《喜劇演員》，這是一根由膠帶黏在牆上的香蕉，當時，孫宇晨撕下銀色膠帶，取出被黏在牆上的黃色香蕉，剝皮吃了一口說：「比別的香蕉好吃多了，確實不錯，哈哈。」

孫宇晨在2024年11月宣布向川普家族支持的加密貨幣公司World Liberty Financial（簡稱WLFI）投資3,000萬美元購入相關代幣，並成為該項目最大外部投資者，此次投資後，他進一步擔任WLFI的加密貨幣顧問，推動與波場幣的合作。

孫宇晨的加入加速「川普幣」的市場熱度，川普在上任第一天宣布推出「川普幣」，「川普幣」在12小時內暴漲超過150倍，市值飆升至320億美元，孫宇晨的潛在獲利驚人，但此舉也被質疑為炒作「空氣幣」（意指沒有價值的加密貨幣）。

至2025年5月，孫宇晨累計向WLFI注資達7,500萬美元，其中4,500萬美元為後續追加投資，這部分資金被用於支持川普家族發行「川普幣」的市場行銷，孫宇晨通過投資「川普幣」與川普家族綁定，既擴大波場幣在歐美市場的滲透力，也借助政治熱度提升個人話語權。

陸媒認為，孫宇晨勇於嘗試，敢於創新，加上敏銳的市場洞察力，讓他總能快人一步，搶占先機，賺取驚人的利潤，但綁定川普帶來政治影響力，目前看來是一大利多，但下場會不會跟特斯拉執行長馬斯克一樣，尚有待觀察。