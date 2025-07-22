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鬆口氣！陸房屋交付高峰已過 房企保交付壓力緩減

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
陸機構中指研究院調查指出，大陸房企交付高峰已過，「保交付」壓力持續減輕。圖為福州市高新區一處新建樓盤。（中新社）
陸機構中指研究院調查指出，大陸房企交付高峰已過，「保交付」壓力持續減輕。圖為福州市高新區一處新建樓盤。（中新社）

大陸房地產市場研究機構中指研究院近日發布「2025上半年中國房地產企業交付規模排行榜」顯示，2025年上半年，大陸55家房地產企業累計交付規模超50萬套，較去年同期明顯下降，顯示交付高峰已過，「保交付」壓力持續減輕，企業或將重啟經營活動。

數據顯示，有16家企業交付套數超過萬套，且交付量排名前五的房企合計交付約23萬套，占比較大。其中，保利發展控股集團以交付6.5萬套名列榜首；萬科企業股份有限公司以交付4.5萬套名列第二；中海企業發展集團則以交付4.21萬套名列第三。

據證券時報，不少大陸房企近年來將保交付作為經營首要任務，持續完成交付工作，並在今年陸續進入收尾階段。像是融創中國在2022年至2024年累計交付超過66.8萬套。據了解，該公司今年將衝刺全年超過5萬套交付，預計在年底基本完成全部保交付工作。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，隨著目前銷售高峰期的項目陸續交付，保交付進入新階段。一方面，交付工作仍是房企履行主體責任的核心內容；另一方面，交付高峰已過，壓力持續減輕，謀求發展將是企業經營新重心。

不過該機構也指出，目前居民收入、房價預期以及市場優質供給仍偏弱，同時重點城市中二手房對新房替代效應仍明顯，預計下半年新房市場仍將波動調整。

規模 房地產

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