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渤海再添億噸級油田 墾利10-2油田開發項目投產

聯合報／ 記者賴錦宏/即時報導
位於渤海灣南方的億噸級油田墾利10-2油田。（央視新聞截圖）
位於渤海灣南方的億噸級油田墾利10-2油田。（央視新聞截圖）

7月22日，位於渤海的億噸級油田-墾利10-2油田開發項目順利投產，標誌著中國大陸海上最大規模淺層岩性油田正式進入生產階段。

據央視報導，墾利10-2油田位於渤海南部海域，距離天津市約245公里，區域平均水深約20米，已探明地質儲量超1億噸，是渤海灣盆地凹陷帶淺層發現的首個億噸級岩性油田。

墾利10-2油田是中國大陸海上首次開發的枝蔓狀稠油油藏。地下油氣分布在窄長彎曲的砂體中，不同砂體相互交織，如同樹枝在地面上的影子，呈現「枝蔓狀」，具有儲量分布零散、地質條件複雜、地下原油黏度跨度大等特點，開採難度大。

墾利10-2油田開發項目的成功投產標誌著大陸海上複雜稠油油藏開發邁入新階段，為後續此類油藏的開發積累了經驗，將有力推動大陸最大海上油田——渤海油田年內實現油氣上產4000萬噸目標。

標誌 成功

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