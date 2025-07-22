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陸企產能過剩成全球性問題 日本對大陸不鏽鋼板啟動反傾銷調查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
日本對中國不鏽鋼板啟動反傾銷調查。圖為山東日照一家鋼廠。（新華社）
日本對中國不鏽鋼板啟動反傾銷調查。圖為山東日照一家鋼廠。（新華社）

日本對從中國進口的鎳基合金不鏽鋼板啟動反傾銷調查。據日本共同社報導，日本財務省和經濟產業省22日宣布這一決定。

由於日本國內需求被搶佔而被迫降價，日本製鐵等5月12日提出申請，要求實施調查。

調查原則上將在一年內完成，決定是否徵收反傾銷稅。日鐵等申訴，中國產鋼板以比中國國內低20%到50%的價格在日本銷售。

報導稱，中國大陸企業產能過剩已成為全球性問題。日美歐批評中國企業接受政府補貼，生產超出國內需求的產品，並以低價向海外出口，導致國際市場行情惡化。

此前，南韓已決定對源自中國的不鏽鋼厚板徵收超過20%的反傾銷關稅。

綜合韓聯社和《朝鮮日報》報導，南韓產業通商資源部貿易委員會（韓國產業部貿易委）6月26日宣布，經調查後認定，中國大陸進口不鏽鋼厚板存在傾銷行為，給南韓國內產業造成實質性損失，決定向企劃財政部長官建議徵收21.62%的反傾銷稅，為期五年。

此外，南韓財政部也對中國進口碳素鋼板、熱軋鋼板徵收最高38.02%的臨時反傾銷稅。

日本 南韓 反傾銷

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