陸國家外匯局：當前市場對人民幣無明顯升貶值單邊預期

面對美國高關稅，中國大陸會不會以人民幣貶值來對沖？大陸國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，今年上半年，人民幣兌美元匯率升值1.9%，上半年人民幣兌美元匯率在7.15至7.35之間雙向浮動，既在合理均衡水平上保持了基本穩定，也發揮了調節宏觀經濟和國際收支自動穩定器的作用。

李斌強調，從遠期、期權等外匯市場指標來看，當前市場對人民幣沒有明顯升值或者貶值的單邊預期。市場交易理性有序，人民幣走弱時，企業主體逢高結匯增多；人民幣走強時，企業逢低購匯增多。總體上看，沒有追漲殺跌這些非理性交易行為。

李斌22日下午在大陸國務院新聞辦公室舉辦的記者會上表示，2025年以來，外部環境更趨複雜多變，單邊主義、保護主義抬升，全球經濟和跨境貿易增長動能減弱，國際金融市場波動加大。但大陸外匯市場平穩運行，展現出較強的韌性和活力，表現好於市場預期。

李斌指出，今年上半年，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入1,273億美元，延續了去年下半年以來的淨流入態勢，其中，二季度淨流入季比增長46%。分項目看，上半年貨物貿易項下淨流入保持高位，外資總體淨增持中國境內股票和債券，服務貿易、外資企業利潤匯出平穩有序。

不過，上半年，大陸銀行結售匯呈現253億美元逆差。截至6月底，大陸外匯存底為3兆3,174億美元，則較2024年底增加1,151億美元。

李斌稱，上半年非美貨幣對美元升值，全球金融資產價格總體上漲，在匯率折算和資產估值變化等因素的綜合作用下，中國外匯存底規模穩中有升。

李斌表示，外匯管理部門積極防範化解外部衝擊風險，著力維護外匯市場平穩健康運行，將堅持以市場供求為基礎、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率彈性，通過價格機制來促進市場供求平衡。

李斌同時強調，國家外匯管理局也將強化跨境資金流動監測預警，堅決防範市場單邊預期發散，嚴厲打擊外匯領域的違法違規活動。上半年已查處外匯違法違規案件超過400起，配合公安機關處罰地下錢莊交易對手案件180多起，切實維護良好的外匯交易秩序。