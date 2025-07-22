大陸人社部：全國城鎮上半年增近700萬就業

大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱「台企聯」）第六屆會員代表大會第三次會6月30日在蘭州舉行。前一晚，甘肅省委書記胡昌升宴請台企聯全體與會代表，特別的是，這場晚宴的餐桌上不見任何酒精類飲品，而是提供一款由甘肅特產的水果「啤特果」製成的果汁。 這應該是台企聯成立18年來，首次重要晚宴台商和大陸官員沒辦法相互敬酒。不過，「以果汁代酒」並非胡昌升小氣，而是因為中共中央今年5月18日下發了號稱史上最嚴「禁酒令」——《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025-07-22 07:00