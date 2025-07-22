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大陸人社部：全國城鎮上半年增近700萬就業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸人社部表示，今年全國城鎮上半年增近700萬就業。（圖／截自央視新聞）
大陸人社部表示，今年全國城鎮上半年增近700萬就業。（圖／截自央視新聞）

大陸人力資源和社會保障部發布最新數據顯示，中國今年上半年城鎮就業增長近700萬人。

據人社部官網消息，人社部政策研究司司長、新聞發言人崔鵬程22日上午在2025年二季新聞發佈會上說，中國上半年城鎮新增就業695萬人。

中國大陸全年城鎮新增就業目標是1,200萬人，上半年已完成全年目標的58%。另，大陸6月全國城鎮調查失業率為5.0%，與去年同期持平。

失業保險降費率為企業減少用工成本超人民幣900億元，向81.5萬戶次企業發放穩健資金62億元，支持培訓等促進就業支出113億元。

同時，三個社會保險基金總收入人民幣4.53兆元、總支出3.89兆元，6月底累計結餘9.83兆元，基金運作整體穩定。

大陸人社部並公布，截至6月底，退休保險基金投資營運規模2.55兆元。社會安全卡功能進一步拓展。全國持卡人數達13.9億人、覆蓋98.9%人口，其中領用電子社保卡10.97億人，覆蓋77.9%人口。

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