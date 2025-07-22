比充電寶還熱銷！高鐵一次性椅套賣瘋了 家長曝「血淚經驗」：不敢賭

大陸繼酒店一次性床品熱賣後，最近大陸高鐵一次性座椅套比充電寶還搶手。許多乘客一上高鐵就把一次性座椅套往座位上鋪，從頭到腳裹得嚴嚴實實，像給座椅穿了條「紙尿褲」，這折射出乘客對高鐵座椅衛生條件的不信任。

綜合新華網、界面新聞報導，高鐵一次性座套最近在網上賣瘋了，月銷上萬件，評論區裡全是家長的「血淚經驗」：孩子穿短褲坐，回來腿上起紅點，再也不敢賭了！

大陸現在坐高鐵跟打仗似的，不光要搶票、搶靠窗位，還得搶「裝備」。打開購物軟體搜「高鐵座椅套」，銷量前幾名的店鋪清一色寫著「暑期特供」、「兒童專用」，價格從9.9元（人民幣，下同）10片到39.9元5片不等，材質從無紡布到PE膜，有的還帶防滑顆粒和鬆緊帶，比家裡的沙發套設計得還貼心。

這股「自帶座椅套」還刮出了新商機。有商家直接推出「高鐵出行大禮包」，裡面除了座椅套，還有一次性馬桶墊、餐桌布、鞋套，甚至連掛衣服的掛鉤都配個一次性塑膠袋。評論區有人調侃：再這麼發展下去，下次坐高鐵得自帶防護服了。

鐵路部門（12306）回應指，「列車在起點站和終點站各消毒一次」，依然不被乘客信任，乘客最關心的「座椅套多久洗一次」？答案是「不固定」—這三個字等於對衛生沒有承諾。

而且鐵路部門從來沒公開過座椅套的清洗流程。是送專業洗滌廠？還是列車員自己拿洗衣粉洗？消毒用的是84還是酒精？這些資訊不透明，大家就會想出各種髒畫面。

高鐵座椅套賣爆，本質上和外賣封簽、一次性餐具、酒店隔髒睡袋的流行是同一個邏輯：當公共服務無法提供絕對安全，人們就會自己掏錢買相對安心。這背後是中國人對衛生標準的要求越來越高，是對公共產品品質的集體焦慮。