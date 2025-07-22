比亞迪6月銷量增幅放緩 全年目標恐難實現

中國大陸電動車龍頭比亞迪的月度銷量增長陷入停滯，市場正質疑比亞迪的全年銷售目標能否實現。

據彭博報導，比亞迪6月銷量為38萬2,585輛，雖仍位居行業領先，但相比前幾個月的增幅明顯放緩，月比僅增長0.2%。今年上半年，比亞迪累計銷售214萬5,954輛，年比增長33%。

雖然上半年銷量成績亮眼，但若對照全年550萬輛的銷售目標，比亞迪半年僅完成39%全年銷售目標，意味著下半年仍需銷售約336萬輛，平均每月需賣出56萬輛。這與比亞迪6月銷量相比，有近18萬輛的差距。

然而，比亞迪的月度銷量增幅近幾個月已趨於停滯，而夏季本就是汽車消費傳統淡季，這一趨勢短期內恐怕難以扭轉。

此外，剔除海外與商用車銷售，比亞迪在中國的核心乘用車交付量正持續萎縮。6月比亞迪在中國的銷量年比下滑8%，反映出消費者在競品選擇上，越來越青睞吉利、蔚來、小米等競爭對手。

滙豐控股數據顯示，今年上半年吉利的市場份額增長最快，比亞迪則是市佔率下降最多的企業之一。

中共總書記習近平日前在一場高規格會議中發言時，罕見質疑各地政府紮堆發展新能源、人工智能等新興產業的必要性。他說「上項目，一說就是幾樣：人工智慧、算力、新能源汽車，是不是全國各省份都要往這些方向去發展？」他強調，推進城鎮化必須符合經濟社會發展規律，「不能脫離實際、急於求成」。

比亞迪將在下月晚些時候公布上半年財報，並在未來幾周發布7月銷量數據，屆時分析師將審視比亞迪的2025年目標是否正變得愈加遙不可及。