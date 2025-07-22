快訊

台股早盤創高翻黑下殺超過300點！分析師：短線利空測試…回檔反而是機會

花大錢去瑞士卻狂吃泡麵？他不解台人想法 網曝現實面：我也這樣

大罷免決戰最後4天 游盈隆曝「5大關鍵變數」

聽新聞
0:00 / 0:00

比亞迪6月銷量增幅放緩 全年目標恐難實現

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
比亞迪6月銷售放緩，分析預期，比亞迪今年銷售目標恐不易達成。 （新華社）
比亞迪6月銷售放緩，分析預期，比亞迪今年銷售目標恐不易達成。 （新華社）

中國大陸電動車龍頭比亞迪的月度銷量增長陷入停滯，市場正質疑比亞迪的全年銷售目標能否實現。

據彭博報導，比亞迪6月銷量為38萬2,585輛，雖仍位居行業領先，但相比前幾個月的增幅明顯放緩，月比僅增長0.2%。今年上半年，比亞迪累計銷售214萬5,954輛，年比增長33%。

雖然上半年銷量成績亮眼，但若對照全年550萬輛的銷售目標，比亞迪半年僅完成39%全年銷售目標，意味著下半年仍需銷售約336萬輛，平均每月需賣出56萬輛。這與比亞迪6月銷量相比，有近18萬輛的差距。

然而，比亞迪的月度銷量增幅近幾個月已趨於停滯，而夏季本就是汽車消費傳統淡季，這一趨勢短期內恐怕難以扭轉。

此外，剔除海外與商用車銷售，比亞迪在中國的核心乘用車交付量正持續萎縮。6月比亞迪在中國的銷量年比下滑8%，反映出消費者在競品選擇上，越來越青睞吉利、蔚來、小米等競爭對手。

滙豐控股數據顯示，今年上半年吉利的市場份額增長最快，比亞迪則是市佔率下降最多的企業之一。

中共總書記習近平日前在一場高規格會議中發言時，罕見質疑各地政府紮堆發展新能源、人工智能等新興產業的必要性。他說「上項目，一說就是幾樣：人工智慧、算力、新能源汽車，是不是全國各省份都要往這些方向去發展？」他強調，推進城鎮化必須符合經濟社會發展規律，「不能脫離實際、急於求成」。

比亞迪將在下月晚些時候公布上半年財報，並在未來幾周發布7月銷量數據，屆時分析師將審視比亞迪的2025年目標是否正變得愈加遙不可及。

電動 消費者

延伸閱讀

陸擬推新策 遏制零公里二手車亂象

全球首款搭載半固態電池量產電動車！全新MG4 將於8月登場

中封殺「零公里二手車」 工信部擬禁新車半年內轉賣

僅次美國的海外市場…韓股民狂買中國股票 最愛小米集團

相關新聞

大陸人社部：全國城鎮上半年增近700萬就業

大陸人力資源和社會保障部發布最新數據顯示，中國今年上半年城鎮就業增長近700萬人。

比亞迪6月銷量增幅放緩 全年目標恐難實現

中國大陸電動車龍頭比亞迪的月度銷量增長陷入停滯，市場正質疑比亞迪的全年銷售目標能否實現。

陸人社部：三舉措解決製造業「招人難」「留人難」

大陸人力資源流動管理司司長張文淼在人社部22日上午舉行的第二季記者會上表示，人社部會將同有關部門組織開展人力資源服務業與...

問題大了！陸暑期票房衰退35% 創近5年新低

官方數據顯示，7月14日至7月20日，大陸全國電影票房收入達人民幣8.29億元，較前一周大增35%，為今年暑期檔票房最高...

川普高關稅遇上習近平禁酒令 中國經濟下半年不妙？

大陸「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱「台企聯」）第六屆會員代表大會第三次會6月30日在蘭州舉行。前一晚，甘肅省委書記胡昌升宴請台企聯全體與會代表，特別的是，這場晚宴的餐桌上不見任何酒精類飲品，而是提供一款由甘肅特產的水果「啤特果」製成的果汁。 這應該是台企聯成立18年來，首次重要晚宴台商和大陸官員沒辦法相互敬酒。不過，「以果汁代酒」並非胡昌升小氣，而是因為中共中央今年5月18日下發了號稱史上最嚴「禁酒令」——《黨政機關厲行節約反對浪費條例》。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北京鏈博會閉幕 媒合商機逾6千項

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會20日在北京閉幕。中國貿促會副會長李興乾稱，據不完全統計，本屆鏈博會現場共簽署合作協議、達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。