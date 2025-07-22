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陸人社部：三舉措解決製造業「招人難」「留人難」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸人社部會提出，將協助解決製造業企業「招人難」「留人難」的問題。圖為位於天津經濟技術開發區的一汽大眾華北基地焊裝工廠。（新華社）
大陸人社部會提出，將協助解決製造業企業「招人難」「留人難」的問題。圖為位於天津經濟技術開發區的一汽大眾華北基地焊裝工廠。（新華社）

大陸人力資源流動管理司司長張文淼在人社部22日上午舉行的第二季記者會上表示，人社部會將同有關部門組織開展人力資源服務業與製造業融合發展試點工作，本次試點工作要重點破解製造業企業「招人難」「留人難」的問題。

據中國新聞網報導，張文淼表示，製造業是國民經濟的重要支柱，是吸納就業和開發人力資源的重要領域。人社部會同有關部門組織開展人力資源服務業與製造業融合發展試點工作，就是要發揮人力資源服務的專業優勢，促進製造業領域人力資源開發利用和高質量充分就業，為製造業高端化、智慧化、綠色化發展提供充分的人力資源支撐。

張文淼稱，主要考慮是，在30個左右具備條件的城市先行先試，用三年時間，努力推動實現融合發展機制創新、政策創新、平台創新、模式創新，形成人力資源與實體經濟協同高效的發展格局。

張文淼指出，製造業企業「招人難」「留人難」的問題是本次試點工作要重點破解的難題，將鼓勵試點城市在以下三個方面進行探索。

一、打造招聘用工聯合體，提高用工保障水平。支持人力資源服務機構聯合製造企業、產業鏈上下游企業和產業組織，建設招聘用工聯合體，提高人力資源利用效率，滿足製造企業「季節性」「潮汐式」的用工需求。探索建設跨企業培訓中心，促進勞動者素質和技能提升，滿足製造企業轉型升級對技能人才的需要。

二、打造製造業人力資源專業服務機構，提高人力資源供需對接水平。培育面向製造業人員招聘和管理的專業化、高水平人力資源服務機構，支持利用人工智慧等新技術研發招聘大模型、智慧面試、虛擬現實培訓等產品，幫助製造企業快速獲取各類人才，提高人崗匹配效率。

三、打造常設性製造業招聘專區，提高人力資源綜合服務水平。推動人力資源服務產業園與製造企業、工業園區加強合作，提供高效的就業、社保、人力資源流動、勞動關係等公共服務，幫助製造企業「一站式」解決招人用人需求。

張文淼表示，下一步，人社部將紮實推進人力資源服務業與製造業融合發展試點，採取更多務實舉措助力製造企業破解「招人難」「留人難」問題。同時，進一步深化人力資源市場管理改革，對融合發展新業態新模式實施包容審慎監管，創新監管手段和方式，探索建立製造業人力資源服務標準體系，確保穩妥有序推進試點工作。

人力 服務業

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