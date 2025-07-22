京東收購香港超市 港媒憂慮中國式內捲來襲

外傳中國網商巨頭京東集團以港幣40億元（新台幣150億元）收購香港大型連鎖超市佳寶食品，有港媒憂慮，這項收購可能意味著中國企業的「內捲」式競爭蔓延至港。

星島日報今天報導相關消息時指出，京東收購佳寶，意味著它正式進軍香港食品零售業；近年佳寶因COVID-19疫情而遇上困難，被收購而不用倒閉，1000名員工保住了飯碗，算是一件好事。

但從另一個角度看，這次佳寶易主，也印證中港經濟融合的新常態，即大陸資本「攻港」大潮勢不可當，無論飲料、外賣，還是超市，凡是牽涉民生消費的，幾乎都是如此。

報導認為，香港人口規模有限，市場成熟，不易賺取豐厚利潤，京東對香港產生興趣，背景是大陸各行各業發生激烈「內捲」。比如，京東在大陸已經營「七鮮」超市品牌，競爭對手是阿里巴巴旗下的「盒馬」，但論門市或滲透率，前者顯然不及後者。

因此，京東收購佳寶，最明顯的好處是即時進軍香港食品零售業，發揮協同效應，在強化本地物流供應鏈之餘，同時優化集團在大灣區的布局，增強競爭力。

報導指出，近年來，大陸企業為了在激烈「內捲」的環境下尋求出路，進駐香港已成常態，京東進入香港食品零售業並不是一個全新的現象，它只是大陸「內捲」外溢至香港的最新一例而已。

報導表示，中國國家市場監督管理總局近日約談了「餓了麼」、京東、美團的代表，要求它們理性競爭，這多少反映出「內捲」已經惡化為一個不得不正視的經濟民生問題，當這個問題延伸至香港，它將產生何種效應，有甚麼後果，是大家應該思考的。

報導補充，京東實力雄厚，為了蠶食競爭對手的市場份額，可以不斷燒錢，這既意味着消費者可以在一段時期內「買平貨」（買到價廉物美的東西），但也意味着香港菜市場的攤販很容易就會被擊潰，未知是好事還是壞事。

香港大型連鎖超市一向被惠康和百佳壟斷，兩者市占率約有7成。

該報在另一篇報導中引述椽盛資本投資總監曾永堅說，京東收購佳寶標誌着香港零售市場將迎來結構性轉變，行業波動性將明顯加劇，市場集中度會進一步提升。