問題大了！陸暑期票房衰退35% 創近5年新低

官方數據顯示，7月14日至7月20日，大陸全國電影票房收入達人民幣8.29億元，較前一周大增35%，為今年暑期檔票房最高的一周。不過，財新網指出，今年大陸電影暑假檔期整體表現並不樂觀。貓眼電影專業版數據顯示，6月1日至7月16日票房為33.95億元，較去年同期下滑35%，為近五年同時段最低，甚至不及疫情期間的2022年，整體觀影人次則比去年同期減少2,570萬。

據大陸據國家電影局統計，今年上半年，中國大陸電影市場累計票房達人民幣292.31億元，觀影人次為6.41億，分別較去年同期成長22.91%和16.89%。

在票房收入方面，今年上半年的數據居中國影史上半年度票房榜歷史第三高，僅次於2018年和2019年，這也是自2020年以來上半年票房表現最好的一年。

不過，今年上半年的電影票房主要是靠《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）獨立支撐。《哪吒2》票房高達人民幣154.4億元、觀影人次3.24億，均創下中國影史之最，且大幅領先第二名。

亦即，今年上半年中國的電影票房52.8%來自於《哪吒2》的貢獻。

貓眼娛樂市場分析師賴力向《中國經營報》表示，中國電影市場目前面臨著一些挑戰。具體來看，年度票房前五名的影片分別為《哪吒2》《唐探1900》《封神第二部：戰火西岐》《熊出沒·重啟未來》《射雕英雄傳：俠之大者》，均為春節檔影片。

賴力指出，其中，《哪吒2》一部影片的票房占比就超過52%，電影市場「寡頭現象」較為顯著。目前年度票房前十名中，僅三部影片票房超人民幣10億元，僅《碟中諜8：最終清算》（台灣譯為《不可能的任務：最終清算》）一部好萊塢影片上榜，暫居年度票房第七。

賴力表示，春節檔後，截至目前還沒有一部影片取得人民幣5億元以上的票房。大片相對缺乏，也使得電影市場自春節檔之後，始終處在不溫不火的狀態，清明檔、「五一檔」等其他中小檔期的表現，均不盡如人意。

大麥娛樂總裁李捷則指出，如果暑期檔失守，對行業來說，打擊會非常大。

電影製片金研表示，暑期檔是能與春節檔相匹敵的大檔期，去年暑期檔在票房和觀影人次上出現了近乎腰斬的年比下滑，今年如果出現連續兩個暑期檔下滑，今後暑期檔的市場作用就很弱了，大片將不會優先考慮暑期檔，盡量排到春節檔再上，屆時春節檔的競爭會無比殘酷，原本有機會在其他檔期拿到高票房的片子說不定回報就有限。

金研說，「雖然這幾年對檔期的依賴爭議很大，但如果連暑期檔都無法依賴的話，那問題就更大了。」