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中國汰舊換新振消費 批發零售增加值年增5.9%

中央社／ 上海22日電

中國內需疲弱不振，政府祭出「以舊換新」措施試圖振作消費。中國商務部表示，今年上半年批發和零售業增加值年增5.9%，振消費措施效果有所顯現。

中國商務部22日上午發布今年上半年批發和零售業相關情況。

中國國家統計局數據資料顯示，1至6月批發和零售業增加值為人民幣6.8兆元（約新台幣27.88兆元），年增5.9%，占國內生產毛額（GDP）比重10.3%，批發和零售業的發展為「穩中向好」。

從批發業來看，商務部1至6月重點聯繫商品市場成交額2.8兆元，其中工業消費品類、農產品類市場成交額分別年增7.3%、0.1%。

從零售業來看，1至6月商品零售額21.8兆元，年增5.1%。限額以上便利店、專業店、超市、品牌專賣店、百貨店等5大業態零售額均呈成長態勢，分別年增7.5%、6.4%、5.4%、2.4%、1.2%。

中國商務部表示，以舊換新措施在釋放消費潛能部分有所發揮，今年計有逾6600萬名消費者購買12大類家電產品逾1.09億台；逾6900萬名消費者購買手機等數位產品逾7400萬件，電動自行車以舊換新累計換購新車905.6萬輛。

中國國務院國家發展和改革委員會今年初拋出擴大支持消費以舊換新「兩新」（大規模設備更新和消費品以舊換新）政策，符合條件傳統燃油車被納入報廢更新補貼範圍。

以舊換新補貼家電從去年8類擴大為12類，單件最高可獲銷售價格20%補貼，消費者購買空調產品補貼件數從1件增為3件，另外新增手機等數位產品購新補貼；家裝消費品換新和電動自行車以舊換新措施持續獲得支持。

規模 消費者 電動自行車

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