陸國鐵上半年物流19.8億噸

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

根據大陸國家鐵路集團有限公司（國鐵集團）消息，今年上半年，國家鐵路累計發送貨物19.8億噸，日均裝車18.24萬車，同比分別增長3.0%、4.0%。

中新社報導，上半年國計民生重點物資運輸保障有力。國鐵集團貨運部負責人介紹，國鐵集團持續抓好西煤東運、北煤南運、疆煤外運、晉南地區疏港鐵礦石和東北糧食直達入關等重點項目，開闢綠色通道，確保高效送達。1至6月，國家鐵路發送煤炭10.2億噸，其中電煤6.95億噸，鐵路直供電廠存煤保持較高水平；礦建材料、冶煉物資、糧食運量同比分別增長19.7%、8.6%、9.8%。 　　

上半年鐵路物流產品服務提質升級。上述負責人介紹，國鐵集團大力發展物流總包服務，上半年累計簽訂物流總包合同12.2億噸。上半年國家鐵路累計發送鐵水聯運集裝箱貨物825.4萬標箱，同比增長18.1%。國鐵集團積極適應物流市場需求，持續優化鐵路物流價格體系，實行靈活價格策略，為客戶提供多樣化的選擇。

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