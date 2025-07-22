年銷售60億人民幣…百年永清核雕 帶動在地經濟

核雕，是中國大陸福文化、桃文化與微雕藝術相結合的瑰寶。作為「核雕之鄉」的河北永清縣，其工藝在核雕藝術中獨具特色。當地產業規模持續擴大，不僅成為大陸核雕產業的重要代表，更帶動了區域經濟發展。

「核雕不只是核桃雕刻，它包含植物的果核、種子雕刻。」永清核雕文化園負責人李春明表示，永清核雕歷史悠久、源於北宋，距今已有上百年歷史。在技法上，當地核雕以刀工細膩、構圖精巧聞名，作品題材涵蓋人物肖像、花鳥魚蟲、山水園林、宗教神話等傳統元素，再延伸到一系列活動、組織的組圖。

永清核雕產業發源於別古莊鎮，並以該鎮為發展中心，80%村民從事核雕手藝，有2000多家企業、小作坊、工作室，從業人員約4萬人。「從最初的幾個人發展成幾萬人的產業，作為當地一個特色手工產業，現在知道永清核雕的人愈來愈多。」李春明並提到，在大陸六大核雕基地中，永清的產量最大，其核雕產品占據中國大陸80%以上市場份額，年銷售額超過60億元人民幣。

近年來，永清核雕已形成完整產業鏈，在傳承傳統技藝的同時，也不斷創新開發出核雕手串、掛飾等符合現代審美的文創產品。此外，永清於2016年對外開放「永清核雕文化園」，是中國大陸北方唯一集核雕生產、批發零售、電商直播、展覽展示、文化傳播等功能於一體的核雕基地，產品銷往大陸各地，成為鄉村振興的典範，帶動當地文旅產業發展。

據了解，永清核雕藝人突破傳統觀念局限，以開放包容的態度促進技藝傳承與推廣，成就了中國大陸規模最大的核雕基地。當地透過多元化的傳承模式，包括「工廠師徒制」、「工作室師徒制」、「家族傳承」以及「學校培養」四種方式，建立起完整的技藝傳承體系。在傳承過程中，注重對學員技術培養的同時，更重視將學員培養成為德藝雙馨的傑出藝人。