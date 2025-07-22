上門做飯 陸私廚行業興起

面對快節奏的現代生活，中國大陸許多年輕人不再經常下廚。而熱愛做飯的年輕人抓住機遇，當起私廚，提供上門烹飪服務。

中新社報導，生活在湖南株洲的90後陳秘是美食博主，她上個月抱著試一試的心態從代炒轉為上門做飯。「因為要兼顧孩子，這個工作相對自由。」陳秘受訪時說，她的訂單一般來自生日宴、商務宴、朋友聚餐和不做飯的年輕人。

「一天平均收入500元（人民幣，下同）左右，客戶訂好菜單報價。一個人忙不過來的時候會找搭檔，菜單可定製。有客戶餐後需要收拾清理的，價格會增加一點。」陳秘說，上門做飯服務通常會根據菜品數量收費，一般不主動提供購買食材的服務，只有在顧客提出要求時，服務人員才會代為購買，並在事後報銷費用。

在杭州、上海、深圳等城市，上門做飯服務更加風靡，有人專注做健身餐、產後恢復餐、兒童餐等。杭州90後阿綠是全職線下私廚，她的顧客是20歲至35歲的年輕女性，包括自媒體博主、寶媽及白領。

「三菜一湯的家常菜做得多，部分客戶會要求低鹽、低油、高蛋白。」阿綠說，從家庭到企業需求，上門做飯的服務邊界正在擴大。不少年輕人把這份工作當成主業，也有人兼職，上門做飯正成為一條值得關注的新賽道。

在長沙工作的張豪明每周三次請人上門做晚餐，要求三菜一湯。他說，自己做飯太耗費時間、精力，上門做飯比外賣更放心、健康，青年私廚的專業性與高效性，解決了快節奏城市生活中人們對健康飲食的需求。在他看來，青年私廚的興起也在於其深諳同齡人專業、高效和保持恰到好處距離的社交法則。「他們提供的不僅是飯菜，更是一種無負擔的服務。烹制食物完成後，青年私廚會將私密空間交還，不越界、不主動涉入對方的私事。」

不過，也有受訪者認為，這項服務的適用人群較有限，行業整體也尚未規範化，但它的興起與服務業的精細化密不可分，從業者、行業和政府相關部門需制定相應規範以保護消費者權益。